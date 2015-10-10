CHP Ankara Milletvekili: Yaşamını kaybeden 118 arkadaşımız var

CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e çıktığını söyledi. Günaydın, "Gazi'de 22, Dışkapı'da 10 ve Adli Tıp'ta 86 olmak üzere, yaşamlarını kaybeden 118 arkadaşımız var. Ağır yaralılarımız var" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Twitter'daki hesabından önemli bir açıklama yaptı. TTB'nin 97 olarak açıkladığı can kaybı sayısının arttığını belirten Günaydın, "Gazi'de 22, Dışkapı'da 10 ve Adli Tıp'ta 86 olmak üzere, yaşamlarını kaybeden 118 arkadaşımız var. Ağır yaralılarımız var" ifadelerini kullandı.

Ankara katliamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, Twitter hesabından şunları yazdı: