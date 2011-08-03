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CHP Ankara İl Yönetimi düştü!

CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Dursun Bayram, görevinden istifa etti. CHP Ankara İl Yönetimi'nde yedek üye olmadığı için yönetim düştü...

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Dursun Bayram, görevinden istifa etti. CHP Ankara İl Yönetimi'nde yedek üye olmadığı için yönetim düştü

CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Bayram,  yaptığı açıklamada CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül ile daha fazla çalışmak istemediği için istifa ettiğini açıkladı. Bugün basına yansıyan haberlerde CHP Ankara İl Yönetimi'nce Genel Merkez'e sunulan raporda Şengül hakkında seçim harcamaları ile yönetim kuruluna bilgi vermediği ve bazı iddialar yer almıştı. CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Bayram, Şengül'ün yönetim anlayışına tepki olarak görevinden istifa ettiğini bildirdi.

CHP Tüzüğü uyarınca İl Yönetimi'nden bir üye istifa etmesi durumunda yedek üye atanıyor. Ancak Genel Merkez tarafından atanan CHP Ankara İl Yönetimi'nde yedek üye bulunmuyor. CHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Bayram, yönetimde yedek üye bulunmadığı için CHP Ankara İl Yönetimi'nin düştüğünü açıkladı. 

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