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CHP Ankara İl Teşkilatına kayyum talebine ret ANKARA (A.A)

17 Ocak 2012 14:46

-CHP Ankara İl Teşkilatına kayyum talebine ret ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP üyesi 2 kişinin, partinin Ankara il kongresinin olağanüstü olarak toplanması için 3 kişilik kayyum atanması talebiyle açtığı davayı reddetti. CHP üyeleri Yavuz Kayhan Yüreğir ve Bektaş Bektaş'ın açtığı dava, Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya davacıların avukatları Şahin Mengü ve Orhan Başçavuşoğlu ile CHP Genel Başkanlığının avukatı Saniye Barut ve CHP Ankara İl Başkanlığının avukatı Pınar Eşrefoğlu katıldı. Başçavuşoğlu ve Mengü, olağanüstü genel kurulun toplanması için gerekli şartların bulunduğunu ifade ederek, davanın kabul edilmesini istediler. Davalı avukatları Barut ve Eşrefoğlu ise davanın reddedilmesi talebinde bulundular. Yargıç İlknur Arslan, tarafların son beyanlarını da dinledikten sonra davanın reddine karar verildiğini bildirdi. CHP üyeleri Yüreğir ve Bektaş, dava dilekçelerinde, CHP Ankara İl Kongresinin olağanüstü olarak toplanması için Medeni Kanun'un 75/2. maddesine göre İbrahim Behçet Çağlar, Davut Nur, Bahar Büyükyılmaz, Umut Tunç ve Tülin Demir Şirin'den herhangi üçünün kayyum olarak görevlendirilmesini ve verilecek kararın ihtiyati tedbir olarak derhal uygulanmasını istemişti.

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