CHP Ankara İl Kongresi'nde liste kavgası

CHP 9. Olağan Ankara İl Kongresi'nde seçimlerin blok listeyle mi çarşaf listeyle mi yapılacağı konusundaki tartışmalar kavgaya dönüştü.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve başkanlık için mevcut İl Başkanı Zeki Alçın ve Necati Yılmaz'ın yarıştığı CHP'nin 9. Olağan Ankara İl Kongresi'ne, Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, genel başkan yardımcıları Atila Emek, Sencer Ayata, Yakup Akkaya, Gökhan Günaydın, bazı CHP'li milletvekilleri ve Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ın da aralarında bulunduğu partililer katıldı.

Zeki Alçın'ın konuşmasıyla başlayan kongrede, Divan Kurulu seçildi. Divan Başkanı Ankara Milletvekili Levent Gök oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanı Gök, seçimlerin blok listeyle mi, çarşaf listeyle mi yapılacağı konusunda oylama yaptı. Gök, yapılan açık oylamada, seçimlerin blok listeyle yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Bunun üzerine, salonda bulunan diğer başkan adayı Necati Yılmaz'ı destekleyen partililer tepki gösterdiler. Bir kısım partili kürsünün önüne gelerek divanı protesto etti.

Protestoların yoğunlaşması ve uzun sürmesi üzerine iki aday kürsüye birlikte çıkarak sükunet çağrısı yaptı. Divan Başkanı Gök'ün, oylamanın tekrar yapılacağını bildirmesinin ardından ortam sakinleşti.

Gök, yeniden yapılan oylamada, seçimlerin blok listeyle yapılması sonucunun çıktığını açıkladı. Bunun üzerine ortam tekrar gerildi ve Necati Yılmaz'ı destekleyen partililer ıslıklarla sonucu protesto etti. Bu arada bazı partililerin yumruklaştığı görüldü. Yaklaşık 50 partili de kürsünün önüne gelerek protestolarını sürdürdü.

Başkan adaylarından Necati Yılmaz, kürsüye gelerek konuşma yapmak istedi. Buna izin verilmemesi üzerine Yılmaz kürsüdeki mikrofonu aldı. Yılmaz, Divan Başkanı Gök'ün tepkisi üzerine mikrofonu tekrar kürsüye bıraktı.

Gök'ün ısrarlı ricalarına rağmen kürsüden inmeyen Yılmaz, Gök'ün mikrofonunu alarak kısa bir konuşma yaptı. Yılmaz, “Hak arayışındayız. Partinin tüzüğü var. Hukuka uygunluk zaruretindeyiz. Seçimlerde yeterli oy çıkmamıştır” diyerek kürsüden ayrıldı.

Yılmaz'ı destekleyen partililer, protestolarına devam ederek, “Divan istifa” diye tempo tuttular.

Divan Başkanı Gök de, bunun üzerine, “Yıllarımı CHP'ye verdim. Böyle bir tablo görmedim. CHP'ye hiçbir zaman kaba kuvvet yakışmıyor. Bu yöntem CHP'nin yöntemi değil” diye konuştu.

Kongreye faaliyet raporunun okunmasıyla devam edildi.