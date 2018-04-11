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CHP, Ankara Garı katliamı için yapılacak anıtı Meclis gündemine taşıdı: Somut yeni bir girişim var mı?

Onaylanan Demokrasi Anıtı'nın uzun süredir yapılması bekleniyor

11 Nisan 2018 17:39

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, 10 Ekim Ankara Garı katliamında hayatını kaybedenler adına yapılacak, ‘Demokrasi Anıtı’nın durumunu Meclis gündemine taşıdı. Katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önünde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis kararıyla yapılması planlanan ‘Demokrasi Anıtı’yla ilgili somut bir ilerleme sağlanamadığını belirten Yeşil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Nihat Yeşil anıtla ilgili verdiği soru önergesinde katliamın gerçekleştiği yere yapılacak anıtın sanatçısı ile hazırlanan sözleşmede anıtın isminin daha sonraki tarihlerde değiştirilmeyeceğine dair telif hakları kapsamında bir madde konulup konulmadığını sordu. Öte yandan Yeşil, “Ankara Gar Katliamını simgeleyen anıt için çizimler belediye meclis üyelerimizin görüşüne sunulmuş mudur” ve “Anıtın yapımı ile ilgili de, somut bir girişim var mıdır” sorularının yanıtını istedi.

Katliam'a atıf yapmıyor

Gar katliamının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aldığı kararla katliamın gerçekleştiği alanın isminin de Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılar ise ‘Demokrasi Meydanı’ ifadesinin katliamda hayatını kaybedenlere vurgu yapmadığı gerekçesiyle değiştirilmesini istedi. Büyükşehir Meclisi’nin onayladığı anıt ise çok uzun süredir yapılmadı.

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