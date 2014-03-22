CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a saldırı

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir toplantıya katılan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve ekibi saldırıya uğradı.

Yavaş’a yakın kaynaklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in koruma ekibinde bulunduğu iddia edilen boksör ve güreşçilerden oluşan kalabalık bir grubun saldırdığını iddia etti.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yavaş, olayın ardından şu açıklamayı yaptı: “Biz buraya gelirken salonda iki tane provokatörün olduğunu bize söylediler. Biz bunu bilerek geldik. Ben bunlara pabuç mu bırakacağım, bunlardan mı korkacağım. Onları buraya gönderen ağa babalarından korkmadım ki bunlardan korkacağım. Kolay değil 20 yıllık bir imparatorluk bitiyor. Böyle şeyler olacak. Ayın 31’inden sonra inşallah temiz bir yönetim gelecek, bu defterlerin hepsi açılacak ve tek tek tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracağız. Belli ki bunları öğretip göndermişler. Ben buradan onları gönderenlere rahmetli İsmet İnönü’nün sözüyle sesleniyorum Bir memlekette namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur.”