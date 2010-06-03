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CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecek

CHP, Kooperatifler Yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Böylece CHP, 23. dönemde Anayasa Mahkemesi'ne 44. başvurusunu yapacak.

03 Haziran 2010 03:00

T24- TBMM Genel Kurulu'nda, Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı kabul edildi. Tasarı muhalefetin eleştirileri arasında geçerken CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.


Susam, AKP'ye de, "Siz anladınız bunu, bu kanunun Anayasaya aykırı olduğunu, ama hemen yürürlüğe sokarak Anayasa Mahkemesi'nde bu kanun iptal edilmeden muradınıza ermek istediğiniz işleri yapmak istiyorsunuz, işiniz, niyetiniz bu. Onun için de 1'inci, 2'nci, 3'üncü maddeyi hemen acil koyuyorsunuz" diye seslendi.
 

"Kooperatiflerin bağımsızlığı kalkacak"


AKP'nin niyetinin kooperatifçiliğe hizmet etmek değil, bazı niyetlerini hayata geçirmek olduğunu iddia eden Susam, şöyle dedi:


"1'inci madde ne? Seçimler. Kooperatiflerin bütün seçimleri yapıldı, altı ay içinde yapılıyor. Haziran ayı sonu itibarıyla bütün kooperatif seçimleri bitmiş olacak. Demek ki seçim yapmak niyetiniz değil. Niyetiniz, altı ay içerisinde hemen yürürlüğe girmesini istediğiniz maddelerle başka niyetlerinizi açığa çıkarmak. Onun için, bu kanun, tümüyle kooperatifçiliğe hizmet etmek değil, tümüyle bazı niyetlerinizi hayata geçirme noktasındaki arayışınızdır. Onun için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz ve bakın, hiçbir şekilde tereddüdümüz yoktur ki hukuk, Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal edecek çünkü burada kooperatifçilerin kendi haklarının korunması için hukuki yolu kooperatiflerin elinden aldınız. Hukuki yolu elinden aldığınız noktada artık kooperatifçiliği bir bağımsız kuruluş olarak yaşatma şansını ortadan kaldırıyorsunuz. Onun için, biz, Anayasa Mahkemesi yoluyla bu kanunu iptal etme konusunda gerekli olan girişimleri yapacağız."

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