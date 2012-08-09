CHP: Ambulanslarla Suriyeli muhaliflere mühimmat mı taşınıyor?

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, "Sınır köylerinde oturanlar 'Ambulanslar sınırın ötesine silah, mühimmat götürüyor, gelirken de yaralı taşıyor' diyor" dedi.

Suriye sınırındaki Reyhanlı’nın üç köyünde görüşme ve incelemede bulunan CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, yöre halkının, muhaliflerin kullandığı silahların sınırın ötesine ambulansla taşındığını ve ambulansların da dönüşte, rejime karşı savaşan yaralı Suriyeli militanları Reyhanlı ve Antakya’daki hastanelere taşıdığını söylediğini bildirdi.

Amerikan askerleri, Irak işgali öncesi İskenderun’a getirdiği silah ve füzelerini de üzerinde sağlığı simgeleyen Hummer ciplerle Irak’a sevk etmişti.

Kuşaklı ve Bükülmez köylerindeki görüşmelerde bulunduğunu anlatan milletvekili Dudu, şunları söyledi:

“Yöre halkı, ‘köydeki bazı evler, muhalif karargâhı olarak kullanılıyor. Muhalif komutanların görüşmesi ve yardım pazarlığını da buralarda yapıyor’ bilgisini verdi. Kuşaklı köyünde karşılaştığımız Sağlık Bakanlığı’na ait 06 plakalı 112 Acil Servis ambulansı görevlileri de bize ‘Suriyeden geliyoruz. İki yaralı taşıyoruz‘ açıklamasında bulundu. Ambulanslarımız ne zamandır Suriye sınırlarına girip, rejime karşı savaşan yaralıları sınırın ötesinden alıp Hatay’a taşıyor? Sınır köylerinde oturanlar da ‘Ambulanslar sınırın ötesine silah, mühimmat götürüyor, gelirken de yaralı taşıyor‘ diyor. Bu iddia doğru ise, ki oradaki herkes bunu söylüyor, kabul edilebilir değildir.”

Gazeteye yaptığı açıklamada, önceki gün Reyhanlı ilçesinin sınırdaki Kuşaklı, Bükülmez ve Kavalcık köylerinde inceleme ve görüşmede bulunduğunu anlatan Dudu, köylerde Amerikan, Kanada ve Meksikalıların bulunduğunun yöre halkı tarafından ifade edildiğini, kendilerinin de Suriyeli olmayan ve El Kaide militanı olduğunu düşündükleri bıyıksız ama uzun sakallı çok sayıda kişiyi gördüklerini kaydetti. Dudu, “Sınırda fiili geçiş yolları yaratılmış. Özellikle saat 17.00’den sonra Türkiye’den Suriye’ye geçişler artıyor. Bunun tek sorumlusu da doğrudan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Suriye krizini yönetemeyen bu hükümet, daha fazla ülkemize zarar vermeden ya yanlıştan dönmeli ya da istifa etmelidir” dedi.

Dudu, “Kuşaklı köyünde ve karakol yakınında giriş-çıkışların yapıldığı bölgeye girip, görüşme isteğimizi ifade edince ‘Yetkililerden izin gelmesi gerekli’ diye yanıtlanıyor; ancak sivil plakalı araçların geçişine izin veriyor. Bizi durdurup, Atınözü’nde bir okul müdürü ile Suriyeli sivillerin olduğu sivil aracı durdurmayanlara nedenini sorduğumuzda ‘Genelkurmaydan izinli’ yanıtını aldım. Bir okul müdürünün Genelkurmay’la ne ilişkisi olabilir? Neden Suriyelileri taşıyor, anlamak mümkün değil” diye konuştu.