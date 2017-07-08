"CHP, aldığı desteği devam ettirir ve büyütürse erken seçim gündeme gelebilir"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Eğer Kılıçdaroğlu ve CHP’si yeni adımlarla yürüyüşü sürdürür ve şimdilik aldıkları desteği devam ettirir ve büyütürlerse, Türkiye’nin önüne 'seçim seçeneği' konulması kaçınılmaz görünüyor" dedi.

Fatih Altaylı'nın "600.001'inci adım ne olacak?" başlığıyla yayımlanan (8 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü”, kendisinin bile ummadığı bir başarıyla sona yaklaşıyor.

Pek çok arkadaşım yürüyüşe katıldı.

Anlattıklarına göre Kemal Bey’in hızına kimse yetişemiyormuş.

Ancak Kemal Bey’in genel görünümü iyi olsa bile ayakları epey bir tahrip olmuş.

Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu günden bu yana yaptığı en ses getiren iş oldu.

İktidar ve ortakları rahatsız oldukça katılım arttı.

Katılım arttıkça iktidar ve ortakları rahatsız oldu.

Yürüyüşün başlığı çok iyi seçilmişti.

Muhafazakâr kesimin araştırma şirketi MAK Danışmanlık’ın başkanı Mehmet Ali Kulat “Araştırma yapıyoruz. Adalete güvensizlik had safhada” dediği zaman, ben “Yüzde 70 güvenmiyormuş” dedim.

Kulat, “Oran çok daha yüksek” dedi.

Bu da “adalet” için yürümenin akıllıca bir iş olduğunu ortaya koyuyor.

Yürüyüşteki nizam, intizam ve olgunluk için CHP’yi, tüm tepkisine rağmen yürüyüşün güven içinde yapılabilmesinden ötürü hükümeti kutlamak lazım.

Yürüyüşteki nizam, intizam ve olgunluk için CHP’yi, tüm tepkisine rağmen yürüyüşün güven içinde yapılabilmesinden ötürü hükümeti kutlamak lazım.

Kemal Bey Ankara’dan İstanbul’a herhalde 600 bin adım falan attı.

Bu önemliydi.

Fakat benim merak ettiğim 600.001’inci adım.

Yani CHP bundan sonra ne yapacak.

Herkes Kılıçdaroğlu’nun çok önemli bir iş yaptığında hemfikir, ama ya sonra?

CHP sonrasında ne planlıyor.

Yürüyüşün yarattığı havayı yelkenlerine doldurabilecek mi, yoksa ortada bir yelken olmadığı için hava atmosfere karışıp her şey yine eskisi gibi mi olacak?

Bu “adalet” arayışı Meclis’te nasıl yürüyecek?

Anadolu’yu nasıl dolaşacak?

Bana sorarsanız, yürüyüşün başarısına rağmen CHP’de işler pek de iyi gitmiyor.

Parti içindeki muhaliflerin tavrı, toplumdaki beklentiyi karşılayacak bir CHP imajı uyandırmıyor.

Çünkü parti içindeki muhalifler, Kılıçdaroğlu’nun yarattığı havayı yuttular ve şimdi “gaz” olarak çıkarıyorlar.

Bu gaz, partiyi pis kokutabilir.

Erken seçime yürünür mü?

Adalet Yürüyüşü’nün bundan sonra alacağı hal, Türkiye’nin atmosferini de etkileyecek gibime geliyor.

Eğer Kılıçdaroğlu ve CHP’si yeni adımlarla yürüyüşü sürdürür ve şimdilik aldıkları desteği devam ettirir ve büyütürlerse, Türkiye’nin önüne “seçim seçeneği” konulması kaçınılmaz görünüyor.

CHP bu yürüyüşle gerçekten bir güç kazandıysa, iktidar partisi bunu anketlerle çok hızlı biçimde görecektir.

O zaman da Türkiye’nin bir erken seçime gitmesi kaçınılmaz.