CHP, AKP’ye Anayasa yanıtını önümüzdeki hafta verecek

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Grup başkanvekili Akif Hamzaçebi, Meclis’teki basın toplantısında, AKP’ye gelecek hafta Anayasa yanıtı verileceğini söyledi. Hamzaçebi, "Yetkili kurullarımızda görüştükten sonra bu yanıtı kendilerine ileteceğiz. Bu makul bir süre içinde olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta mümkün olabilir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

Kulislerde, CHP’nin 59 maddenin çıkarılması konusuna soğuk bakmadığı belirtiliyor. CHP, tutuklu milletvekillerini kurtaracak olan "Yasama Dokunulmazlığı" maddesi için MHP ile uzlaşmanın yolunu arayacak. İki parti arasında resmi bir görüşme beklenmiyor. Ancak, kulis temasları ile nabız yoklanabilir.