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Politika

CHP, AKP’ye Anayasa yanıtını önümüzdeki hafta verecek

CHP, bir yandan da resmi olmasa da MHP ile 'yasama dokunulmazlığı' ve bundan sonra çıkarılacak maddelerle ilgili görüşme yapmayı düşünüyor

25 Ekim 2013 19:45

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Grup başkanvekili Akif Hamzaçebi, Meclis’teki basın toplantısında, AKP’ye gelecek hafta Anayasa yanıtı verileceğini söyledi. Hamzaçebi, "Yetkili kurullarımızda görüştükten sonra bu yanıtı kendilerine ileteceğiz. Bu makul bir süre içinde olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta mümkün olabilir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

Kulislerde, CHP’nin 59 maddenin çıkarılması konusuna soğuk bakmadığı belirtiliyor. CHP, tutuklu milletvekillerini kurtaracak olan "Yasama Dokunulmazlığı" maddesi için MHP ile uzlaşmanın yolunu arayacak. İki parti arasında resmi bir görüşme beklenmiyor. Ancak, kulis temasları ile nabız yoklanabilir.

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