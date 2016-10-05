CHP: AKP’nin tek derdi var, kendi içindeki FETÖ’cüleri himaye etmek; neden korkuyorsunuz?

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, “AKP’nin tek derdi var, kendi içindeki FETÖ’cüleri himaye etmek. Devleti 14 yıldır FETÖ’ye teslim etmiş olan AKP’yi daha ne kadar koruyacaksınız? Siyaset içerisindeki FETÖ’cüleri araştırmak için kurulmasını teklif ettiğimiz komisyonu neden reddettiniz? Neden korkuyorsunuz? Biz bu soruları, AKP ve hükümet cevap verene kadar sormaya devam edeceğiz” dedi.

Böke, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Böke’nin açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı başladı. Ancak ne yazık ki bildiğimiz anlamda bir yasama faliyetlerinin başladığını söylemek mümkün değil .Çünkü ülke yönetenler bir utanç tablosunu daha karşımıza koydular ve yine OHAL kararı aldılar. Oysa bu mikrofondan çok açık bir çağrı yapmıştık.Ve OHAL kararının vakit kaybetmeden kaldırılmasının Türkiye'nin esas ihtiyacı olduğunu kuvvetle dile getirmiştik. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Normalleşme OHAL'leri uzatarak milletin iradesini gasp ederek sivil darbe yaparak asla ve asla sağlanamaz. Dolayısıyla biz de bu hafta milletin iradesinin kalesi olan, Türkiye'de egemenliği savunmuş olan, onu inşa etmiş olan ve bombalar altında dahi bundan feragat etmemiş olan milletvekillerinin olduğu Meclis'in sivil darbeyle bütün yetkilerinin gasp edildiği bir yasama dönemine başladık" dedi.

“Türkiye’de OHAL rejimine ihtiyaç duyan tek bir kurum var, o da AKP”

Selin Sayek Böke, "Üniformalı darbecilerin 15 Temmuz gecesinde yapamadığını üniformasız darbeciler bir kez daha OHAL'İ uzatarak yaptılar ve Türkiye'nin Gazi Meclisi'nin en temel yetkisini millet adına millet için yasama yapma yetkisini bu OHAL rejimiyle gasp ettiler. Buradan çok açık bir şekilde bir kez daha ifade etme gereği duyuyoruz. Türkiye'nin terörle ve darbecilerle mücadele etmek için OHAL'e ihtiyacı yok. Türkiye'nin darbecilerle mücadele etmek için çok acilen demokrasiye ihtiyacı var. Gazi Meclis eğer eli kolu bağlanmazsa , ayağına prangalar vurulmazsa, üzerine saraydan vesayet kurulmazsa, terörle de darbeyle de ne kadar iyi mücadele edebileceğini 15 Temmuz gecesinde o bombaların altında gösterdi zaten.Yeter ki Meclis özgür bırakılsın. Yeter ki Meclis hakettiği şekilde milleti temsil ederek işini yapabilsin. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir OHAL rejimi değil.Türkiye'de bir OHAL rejimine ihtiyaç duyan tek bir kurum var ; o da AKP ve AKP'nin içinden yönetildiği saray, bu OHAL Türkiye ihtiyaç duyduğu için değil,AKP kendisini korumak için ortaya koyduğu bir gerçeğe dönüştü. OHAL açıkça AKP'nin sivil darbe yapmak için kullandığı bir araca dönüştü" diye konuştu.

“AKP’nin tek derdi var…”

Selin Sayek Böke, sözlerini şöyle sürdürdü;

"14 yılda ülkeyi cemaatlere teslim ederek, 15 Temmuz gecesini bize yaşatanlar şimdiş darbe fırsatçılığı ile kendilerini Meclis yerine koyma bir kez daha devem ediyorlar. Meclis iradesi üzerine kendi iradesini koyanları tarih, darbe ile mücadele edenler olarak değil, kendilerini darbeci olarak mutlaka yazacaktır. Burada sorulması gereken soru AKP ve saray rejiminin neden OHAL'e ihtiyaç duyduğu sorusudur. Meclis'teki dört parti FETÖ ve darbe konusunda ortak bir tutum ortaya koydu. 15 Temmuz gecesinde müthiş olağanüstü bir durum yaşanırken, 4 parti bir araya geldi ve ortak bir bildirgenin altına imza attı. Üstelikte bombaların altında. Meclis üniformalı darbeciler karşısında bombalar altında bunu yapabilmiş olan meclise şimdi dönüp, demokrasi iradesini elinizden alıyoruz demek Türkiye adına bir utanç kaynağıdır ve neden bu iradeyi sürekli gasp etmeye ihtiyaç duyulduğunun da sorusunun da AKP'ye sorulması bir zorunluluktur. Biz esasında bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Biz de biliyoruz, bizi izleyen değerli vatandaşlarımız da biliyor. AKP'nin tek derdi var, o da kendi içerisindeki FETÖ'cüleri himaye etmek. Tek derdi var kendi içerisindeki FETÖ'cüleri korumak. Siyasetteki ve meclisteki FETÖ'cüleri korumak için meclisin ayağına pranga vurmayı açıkça tercih ediyorlar. Meclis'in darbeyle açıkça hesaplaşması bu darbeye neyin yol açtığının araştırılması, ve yeni darbe girişimlerinin önlenmesi için tedbirlerin alınması yerine AKP yeni darbeleri kendi eliyle yapıyor."