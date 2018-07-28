CHP, AKP'li Şentop'a neden teşekkür etti?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin salı günü gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ilk oturumunda CHP'li milletvekillerinin oturumu yöneten AKP Başkanvekili Mustafa Şentop'a teşekkür etmesini köşesine taşıdı.

Ergin, CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösteren CHP'lilerin, Şentop'un 2016 yılında TBMM Anayasa Komisyonu’nda dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin yeniden seçilmeleri halinde dokunulmazlığın yeniden kazanılacağı söylediği konuşmasını hatırlattığını aktardı.

O günkü sözlerinin arkasında olup olmadığı sorusuna Şentop'un, “Ya görüşlerimle ilgili bir şey demiyorum ben. Fakat benim görüşüme göre hareket ediliyor olsaydı, siz görüşümü söylediğiniz zaman sonuç gerçekleşmeliydi. Olmuyor. Niye? Çünkü bir yargı süreci var ve kararı yargı veriyor” yanıtını verdiğini belirten Ergin bunun üzerine CHP'lilerin Şentop'a teşekkür ettiğini yazdı.

Sedat Ergin'in 'CHP, AK Partili Şentop’a neden teşekkür etti?' (28 Temmuz 2018) başlıklı yazısı şöyle:

Prof. Mustafa Şentop, bundan iki yıl önce Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı kimliğiyle milletvekili dokunulmazlıkları konusunda verdiği bir güvencenin, günün birinde TBMM Başkanvekili olarak Genel Kurul’u yönettiği bir oturumda karşısına çıkacağını o zaman nasıl tahmin edebilirdi ki?

TBMM Genel Kurulu’nun geçen salı günkü ilk oturumunda siyaset sahnesinde çok sık rastlanmayan bir tablo yaşandı. Ana muhalefet partisi, oturumu yönetmekte olan AK Partili Başkanvekili Prof. Mustafa Şentop’a bu sözlerinin arkasında durduğu mealindeki açıklaması nedeniyle teşekkür etti; hatta alkışlar da yükseldi CHP sıralarından.

Aslında Meclis oturumu, sıkça, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye edilmesi için yapılan talebi reddetmesinin yol açtığı tepkilerin seslendirilmesiyle geçti. Tam 12 CHP milletvekili, konuşmalarında Berberoğlu’nun tutukluluğunu eleştirdi.

Genel Kurul’da Prof. Şentop’u tartışmanın içine çeken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kendisinin 2 Mayıs 2016 tarihinde TBMM Anayasa Komisyonu’nda milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilgili düzenlemeler görüşülürken yaptığı bir açıklamayı hatırlatması oldu. Şentop, bu açıklamasında, Anayasa’nın 83. maddesi çerçevesinde “Yeniden bir seçim olması halinde seçilenler açısından, dokunulmazlığı kaldırılan dosyalar bakımından, dokunulmazlığın yeniden kazanılacağını” söylemişti.

Gelgelelim, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Şentop’un kanun koyucu adına yaptığı bu açıklamaya itibar etmeyerek, geçen hafta Berberoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Tanrıkulu da Şentop’un bu sözlerini hatırlatarak, “Sizin Anayasa Komisyonu Başkanı olarak bu parlamentoda Anayasa koyucunun iradesini ortaya koyduğunuz görüşleriniz var ve bu görüşleri tamamen elinin tersiyle iten bir yargı uygulaması var. O tutanaklara ve sözlere siz sahip çıkın... Yargı şu anda parlamentoyu vesayet altına almış. Burada bu parlamentonun hukukunu korumazsak kimin hukukunu koruyacağız” dedi...

Tanrıkulu sözlerini bitirdiğinde, “Burada şahsıma sataşma var” dedi Başkanvekili Şentop ve “Anayasa Komisyonu sürecinde söz konusu olan Anayasa değişikliğiyle ilgili görüşlerimi açıklamıştım, sizin de atıf yaptığınız, beğendiğiniz görüşlerimi. Keşke başka görüşlerimi de beğenseniz, memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum bunun için” diye söze girdi.

Şentop, ardından Yargıtay’daki sürecin devam ettiğini, 16’ncı Daire’nin verdiği karara yapılan itiraza 17’nci Daire’nin bakacağını belirterek “Bir değerlendirme yapmam doğru değil” dedi. Ancak CHP’li vekiller ısrarla görüşlerinin arkasında durup durmadığını sorunca şunları söyledi Şentop:

“Ya görüşlerimle ilgili bir şey demiyorum ben. Fakat benim görüşüme göre hareket ediliyor olsaydı, siz görüşümü söylediğiniz zaman sonuç gerçekleşmeliydi. Olmuyor. Niye? Çünkü bir yargı süreci var ve kararı yargı veriyor.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bu sözleri için Şentop’a teşekkür ederek “Biz buradan şunu anlıyoruz: ben sözlerimin arkasındayım, umut ediyorum ki, yargı da sözlerimi dikkate alır. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun” diye konuştu. Bu sırada CHP sıralarından alkışlar yükseldi.