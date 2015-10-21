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Politika

CHP: AKP'den kopacaklarla TBMM'de beşinci parti kurulacak!

Gürsel Tekin: Siyaset bu sorunu aşacaktır...

21 Ekim 2015 16:24

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, AKP’deki olası kopmalarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeme getirdiği iddiaya değinerek “5. Parti yolda, AKP’den kopmalar olacak’’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Genel Sekreter Gürsel Tekin BirGün’den Nurcan Gökdemir'in sorularını yanıtladı:

Bekaroğlu: "5. Parti gibi formüllerin spekülasyonlar olduğunu düşünüyorum. Bu sorun siyasi partilerin seçim sonrasında ortak müşterekler bulup, Türkiye’nin kangrenleşmiş temel sorunlarının çözümünde birleşen bir protokolle koalisyon kurarlar. Dünyada böyle çözülmüştür, doğrusu budur, bölerek, biçerek siyasette sorun çözmeye kalkmak doğru değlidir, dışarıdan müdahaledir ve daha büyük sorunlara yol açar."

Tekin: "Siyaset bu sorunu aşacaktır. Aşamayacağı bilinçli bir şekilde yandaş kamuoyu şirketleri, devletin bakanlıklarında rant peşinde koşanların algı operasyonu. 1 Kasım’da bu sonuç kesinlikle değişecektir. Ancak şunu söylemeliyim ki seçimlerden sonra bir 5. Parti olacak. AKP’den kopmalarla yeni bir parti kurulacak."

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