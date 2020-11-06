CHP, AKP ile depremi görüşecek, deprem raporunu yeniden gündeme getirecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, deprem önlemlerine ilişkin hükûmet adım atmazsa belediyelerin yapacaklarının sınırlı olacağını belirterek AKP ile görüşeceklerini söyledi. CHP, deprem raporunu tekrar gündeme getirecek.

"Belediye başkanlarını yok saymak mümkün değil"

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir’deki deprem felaketinin ardından kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun mutlaka belediye başkanlarını dinlemesi gerektiğini belirterek, “Belediye başkanlarını yok saymak mümkün değildir. Elbette ki onların görüşleri ve önerileri önemlidir” dedi.

"AK Parti ile görüşeceğiz"

Torun, "Deprem felaketinin ardından hem İzmir’de hem de diğer belediyelerimizde depremle ilgili yapılan çalışmalar genişletilecek. Ama yerelde ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın, merkezi hükümet bu konuda belli adımları atmazsa belediyelerin yapacakları sınırlıdır. Bu konuda yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır, belediyeler sürecin paydaşlarından biridir. Bu, karşılıklı işbirliği şeklinde yürüyecek olan bir çalışma. (AK Parti’yle bu konuda bir görüşme olup olmayacağı konusunda) Mutlaka yapmak zorundayız. Depremin siyaseti olmaz, iktidar-muhalefet elbirliği ile bu sorunu çözmeliyiz." diye konuştu.

Deprem raporu yeniden gündeme getirilecek

Torun, "Meclis’te Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyonun yapacağı çalışmaların ardından oluşacak rapor doğrultusunda Meclis’ten bu konudaki yasaların da çıkması lazım. Komisyon kurup durum tespiti yapmakla görevimiz bitmiş sayılmaz. Deprem gerçeğini bilerek, gerekli deprem ve fay yasalarıyla ilgili çalışma yapılmalı. Bu konudaki mevcut yasalar ortada kalıyor ve tartışmalara neden oluyor. İmar Kanunu’nda acil yıkılması gereken, oturulmayacak kadar kötü durumda olan binaların yıkılması konusunda belediyelere yetki veriliyor. Ama buradaki konu, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamına giriyor. Burada da sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda." ifadesini kullandı.