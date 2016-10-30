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Politika

CHP: AKP, darbecilerin silahla yapamadığını KHK ile yapıyor!

"FETÖ'yle ilgili girilmeyen tek bir yer var, siyaset"

30 Ekim 2016 18:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkan kanun hükmünde kararnameleri (KHK) eleştirerek “Darbecilerin silahla yapamadığını, AKP, Kanun Hükmünde Kararnameyle yapıyor” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Malatya Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısına katılan Veli Ağbaba, "15 Temmuz akşamı darbe gerçekleşmiş olsaydı, tam da bugün yaşadıklarımız olurdu. FETÖ darbeyi gerçekleştirmiş olsaydı, kendine karşı yıllardan beri en çok mücadeleyi veren, hiç karşısında eğilmeyen, laik ve bilimsel eğitimi savunan Eğitim-Sen, KESK üyelerini herhalde görevden alırdı. Darbecilerin silahla yapamadığını AKP, Kanun Hükmünde Kararnameyle yapıyor" dedi.

‘FETÖ'nün siyasi ayağına da girilmesini gerektiğini savunan Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

"FETÖ'yle ilgili girilmeyen tek bir yer var, siyaset. Türkiye'de hiç kimse iddia edemez, bu kadar kuruma FETÖ sızmış olacak, siyasette olmayacak. Bunu kimse anlatamaz, kimse söyleyemez. AKP, Kanun Hükmünde Kararnameyle darbe yaparak, kendine muhalif olan insanları tasfiye edip, herhalde kendine yakın insanları bu göreve getirmeye çalışacak. Bunun hesabını soracağız."

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