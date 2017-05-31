CHP: AK Parti hükümeti, FETÖ'yü devlete yerleştirmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun açıkladığı ön rapora ilişkin "AK Parti'nin FETÖ ile ittifakını unutturma ve saklama telaşı içerisinde hazırlanmış bir rapordur. 'AK Parti hükümetine FETÖ sızdı' denemez diyorlar. Doğrudur; çünkü AK Parti hükümeti, FETÖ'yü devlete yerleştirmiştir. Bir sızma değil, yerleştirme söz konusudur" dedi.

"Yeni bir çatışmanın kapısını açar"

Tezcan, düzenlediği basın toplantısında, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemini kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ensar Vakfı'nın 38'inci Genel Kurulu'ndaki '15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından biri de gençlerimizdir. O gece oraya gelenler, Gezi Parkı'nın gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler, vatanını, milletini seven; bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi' açıklamasını eleştiren Tezcan, şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, Ensar Vakfı'nda yaptığı konuşmada yaşam tarzı farklılıkları üzerinden gençleri kamplaştırmanın bir yeni adımını atmıştır. Sayın Erdoğan'ın ayrıştırma dili, artarak, devam etmektedir. Sayın Erdoğan'ın kamplaştırma dili, artarak, devam etmektedir. Sayın Erdoğan'ın çatıştırma ve kamplaştırma politikası, artarak, devam etmektedir. Bu konuşmada, özellikle Gezi gençliğiyle 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele eden gençlerimiz karşı karşıya getirilmek istenmiştir. Gezi gençliğiyle 15 Temmuz gençliği arasında bir çatışma ve kavga teşvik edilmiş, tahrik edilmiştir. Gezi gençliği de demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmıştır 15 Temmuz gençliği de. Aklınızı başınıza alın. Ülkenin gençlerini böyle yapay eksenlerde ayırmaya çalışmak, yeni bir çatışmanın kapısını açar."

"Kamuflaj aracı olarak ön rapor"

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun açıkladığı ön raporla ilgili ayrıntılı değerlendirme yaptıklarını belirten Tezcan, "Önümüzdeki hafta da komisyon üyesi arkadaşlarımız, ayrıntılı olarak kendi raporlarını, kendi açıklamalarını kamuoyuyla paylaşacak. 'Darbe Komisyonu ön raporu' diye açıklanan rapor, aslında darbenin siyasi ayağını örtme, gizleme çabasının çok açık şekilde görüldüğü bir rapordur. Buna rapor, demek doğru değil. Bir gizleme, kamuflaj aracı olarak bu ön rapor hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu rapor, AK Parti'nin FETÖ ile ittifakını unutturma ve saklama telaşı içerisinde hazırlanmış bir rapordur" dedi.

"Ak Parti hükümeti FETÖ'yü devlete yerleştirmiştir"

'FETÖ'yü devlete AK Parti'nin yerleştirdiğinin altını çizen CHP Sözcüsü Tezcan, şöyle konuştu:

"Rapora baktığınızda şu telaşı seziyorsunuz. 'FETÖ, cemaat her neyse önceki bütün hükümetler döneminde varmış; AK Parti döneminde kucağında bunu bulmuş'. Bu algıyı kurgulamaya dönük bir raporla karşı karşıyayız. Oysa söylenebilecek tek bir şey vardır. Eğer FETÖ'nün devlete sızmasından söz ediliyorsa bu sızma, AK Parti iktidarından önceki hükümetler dönemi için söylenebilir; ama AK Parti dönemi için sızmadan bahsedilemez. Tam tersine AK Parti'nin FETÖ'yü doğrudan doğruya devlete yerleştirmesi söz konusudur. Evet, AK Parti döneminde bir sızma yoktur; çünkü yerleştirme vardır. Bir ittifak vardır. İttifak halinde devleti yönetme anlayışı ve kararlılığı vardır. İttifak halinde bütün muhalifleri yok etme anlayışı vardır. 'AK Parti hükümetine FETÖ sızdı' denemez diyorlar. Doğrudur; çünkü AK Parti hükümeti, FETÖ'yü devlete yerleştirmiştir. Bir sızma değil, yerleştirme söz konusudur."

"Şırnak ve Hakkari il olarak kalsın, 83 il olsun"

Cizre ve Yüksekova'nın il yapılmasına yönelik çalışmalara değinen Tezcan, "Biz, Şırnak ve Hakkari il olarak kalsın; diyoruz. Cizre ve Yüksekova'nın da il olmasını istiyoruz. 81 il değil, 83 il olur. Cizre ve Yüksekova'nın il olmasının bedeli, diğer iki ilimizi il statüsünden çıkarmak olmamalıdır. Oralar il olarak kalsın. Cizre ve Yüksekova da il haline dönüştürülsün. Buna destek oluruz" diye konuştu.

"Fasılları biz açalım"

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerini de değerlendiren CHP'li Tezcan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta AB ilişkileri konusunda, ilişkilerin yumuşayacağına dönük işaretler olduğu basına yansıdı. Bizim Avrupa ve dünya ile iyi ilişkiler içerisinde olmamız esastır. Bu noktada iyileşmeye yönelecek her türlü süreci memnuniyetle karşılarız; ancak hükümetin yapması gereken bir şey vardır. AB'nin fasıl açmasını beklemeyiniz. Şu anda AB'nin fasıl açmasını beklemek değil, bizim fasılları kendimizin açıp, o değişiklikleri ve düzenlemeleri bir an önce yapmamız gerekir. Biz, bu değişiklikleri Avrupa istiyor; diye değil, kendi insanımıza yakışan budur diye düşündüğümüz için yapıyoruz. O halde insanımıza yakışan buysa fasılları bizim herhangi bir pazarlık konusu yapmadan açmamızda yarar vardır. Hükümete bu konuda daha önce de çağrıda bulunmuştuk. Yine çağrıda bulunuyoruz. Derhal fasılları biz açalım. Standartlar bellidir. Türkiye'yi o standartlara taşıyalım. Türkiye, özellikle demokratik standartlarını yükseltmek zorundadır. Demokratik standartlarımız son dönemde çok tahrip olmuştur. İlk yapmamız gereken şey de OHAL'in kaldırılmasıdır. Derhal OHAL kaldırılmalıdır."

"Akar niye gidip ifade vermedi"

CHP Sözcüsü Tezcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularına verdiği yanıtlar hakkında görüşü sorulan Tezcan, "Cevaplarını okudum. Genelkurmay Başkanı'nın doğrudan gidip, komisyonda ifade vermesi gerekirdi; çünkü tek taraflı sorularla değil, bir diyalog halinde soruların sorulup cevapların alınması gerekirdi. Genelkurmay Başkanı'nın neden bundan kaçındığını anlamak istiyoruz. O cevabı bekliyoruz. Niye gidip vermedi? Genelkurmay Başkanı'nı oraya gönderme yetkisine sahip siyasi iradenin, Genelkurmay Başkanı'nı komisyona niye göndermediğini de merak ediyoruz. Bu da izaha muhtaçtır. 8 sayfa açıklama, dişe dokunur bir şey yok. Ciddi bir şey yok. Böyle bir ciddi olayda verilebilecek en gayriciddi cevaplardır, diye düşünüyorum" diye yanıt verdi.