-CHP AK Parti görüşmesi Perşembe yapılacak ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti'nin randevu talebi üzerine iki partinin heyetlerinin 29 Eylül Perşembe günü bir araya geleceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti heyetinin randevu talebi hatırlatılarak, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği sorusuna Kılıçdaroğlu, ''perşembe günü'' yanıtını verdi. Görüşmede CHP'nin taleplerinin neler olacağı sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, ''Bu görüşmede sadece Adalet ve Kalkanıma Partisi'nden gelen değerli milletvekillerini, arkadaşları dinleyeceğiz. Onlar görüşlerini aktarmak üzere geliyorlar. Biz de dinleyeceğiz. Zaten anayasa değişiklikleriyle ilgili çalışmayı eşgüdümlü yapan TBMM'nin değerli Başkanı. Sayın başkan parlamento açıldıktan sonra bu konuda gerekli girişimleri sürdürecektir. Her partiden yine arzu ettiği oranda milletvekili talebinde bulunacaktır. Bizler de o çerçevede kendisine katkı vereceğiz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Görüşmede CHP'nin kırmızı çizgileri neler olacak ?'' sorusunu yanıtlarken de ''Biz onları dinleyeceğiz sadece'' karşılığını verdi. -''Nedim Şener'le görüşme iddiası''- Bir gazetecinin ''Bugün sizinle ilgili gazetelere bir iddia yansıdı. Oda TV iddianamesinin ek klasörlerinde sizin Nedim Şener'e bir haber sipariş ettiğiniz iddia ediliyor. Gazetelerdeki haberlere göre ses kayıtlarından bunun ortaya çıktığı ifade ediliyor. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?'' sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Dikkatli okursanız göreceksiniz. Yolsuzlukları araştırmakla yola çıkan bir milletvekili ile yolsuzlukları haber yapmak isteyen bir gazeteci arasındaki konuşmadır o. O konuşmaya baktığınızda İstanbul ana kent belediyesinin 1 milyon 200 bin avroya ihalesiz Hollanda'dan otobüs aldığını ve bu konuda araştırma yaptığımızı... Gazeteci arkadaş da 'elinizde bilgi, belge, doküman, rapor varsa gönderin' diyor. O dönem elimizde bilgi de vardı, belge de vardı, rapor da vardı. Nitekim olaylar daha sonra yargıya da intikal etti. Yargıda da dava devam ediyor. Buradaki olay şu, bu tür iddianameler yolsuzluk olaylarının üzerine gidilmesini engelleyen iddianamelerdir. Bir şey buldular mı burada? Bir şey bulmadılar. Neyi araştırıyorlar? Yani biz yolsuzlukları araştırmayacak mıyız? Yani bir gazeteci arkadaşımız bizim elimizde yolsuzlukla ilgili bir belge varsa bunu istemeyecek mi? Sizler de gazetecisiniz, defalarca geldiniz bana söylediniz, benden belge istediniz, 'verin' dediniz, 'gösterin dediniz, 'biz çekelim' dediniz. Bunu telefonda sayın Nedim Şener söylemiş, ayıp mı etmiş? Yani bir gazeteci yolsuzluk olaylarının üzerine gitmesin mi? Gidecektir.'' Kılıçdaroğlu, bir başka gazetecinin, ''Onunla ilgili bir konuşmada da şöyle bir şey var; bir pastanede bir bayanla erkeğin yan yana oturduğu için onlara izin verilmediği için bununla da alakalı olarak sizin Nedim Şener'e bir bayan bir erkek muhabir göndermeniz yönünde bir şeyler var'' şeklindeki ifadesi üzerine ise ''Onları geçin arkadaşlar. İşin özüne bakın siz. İşin özü şudur, AKP iktidarı yolsuzlukların soruşturulmasından hoşlanmıyor. Ama istediği kadar hoşlanmasın olayların üzerine gideceğiz'' dedi.