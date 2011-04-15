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Politika

CHP: Ahmet Şık bilerek davaya getirilmedi

CHP'li Özdemir, Ahmet Şık'ın araç gerekçesiyle davaya getirilmemesinin "isteyerek yapılmış bir komplo" olduğunu söyledi.

15 Nisan 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI T24 / ANKARA



 TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li üyesi Malik Ecder Özdemir, Cezaevi Alt Komisyonu olarak son üç yılda inceleme yaptıkları 30'e yakın cezaevinde  tutuklulardan  kendilerine  nakil aracı şikayeti yapılmadığını söyledi. " Bazı cezaevlerinde tutuklular 'sıkışık da olsa duruşmaya gidiyoruz" dedi. Ancak, araç nedeniyle mahkemesine gidemeyen görmedik" diyen Özdemir, alt komisyona  nakil araçları sıkıntısı nedeniyle tek bir şikayet başvurusu yapılmadığına dikkat çekti.

 

BU BİR  DÜZMECE

 

Gazeteci Ahmet Şık'ın karar duruşmasına 'araç' gerekçesiyle getirilmemesini  CHP'li Özdemir, "Bu gerekçe doğru değil. Bu bir düzmece. Bilerek, isteyerek kurulmuş bir komplo" diye değerlendirdi. Özdemir, "Bu ve buna benzer davalarda hiç bir hukuk devletinde aklın ve mantığın kabul edemeyeceği gerekçelerle Ahmet  Şık'ta  olduğu gibi araç bulunamadığı için mahkemeye getirelemiyor olmak bir tutuklunun hem savunma hem de hakkının gaspedilmesidir"

 

ADALET DAĞITMADIKLARI TESPİTİ 

 

Bu tutumların adalete olan güveni giderek azaltığını, infiale neden olabileceği vurgusu yapan Özdemir, "Özel mahkemelerde buna benzer davalarda  hukukun ayaklar altına alındığı ortada. Adalet dağıtan bir mahkeme olmadıkları yönünde benim de bir tespitim var"  dedi ve  önceki gün  genel başkanın önerisiyle izlediği aralarında Hanefi Avcı'nın da bulunduğu  Devrimci Karargah Örgütü davasından örnek verdi.

 

"Bu davadaki insanlar, adeta iple çeker gibi bu duruşmayı bekliyordu.   Hiç ilgisi olmayan bir dava nedeniyle tutuklandıklarını düşünyorlar.  Bu yüzden de ilk celsede yapacakları ssavunma ile çıkacaklarına inandılar. Ne yazık ki  mahkeme başkanı celseyi açmadan,  onların  suvanmaların almadan, bir başka özel yetkili mahkemede görülen davayla birleştirildi. Savunma yapmaya hazırlanan  insanların hakları elinden alınmış oldu".

 

Özdemir, "Özel yetkili mahkemeler Adalet Bakanı ve başbakanın talitamıyla çalışıyor" dedi.

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