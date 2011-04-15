CHP: Ahmet Şık bilerek davaya getirilmedi

HÜLYA KARABAĞLI T24 / ANKARA





TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li üyesi Malik Ecder Özdemir, Cezaevi Alt Komisyonu olarak son üç yılda inceleme yaptıkları 30'e yakın cezaevinde tutuklulardan kendilerine nakil aracı şikayeti yapılmadığını söyledi. " Bazı cezaevlerinde tutuklular 'sıkışık da olsa duruşmaya gidiyoruz" dedi. Ancak, araç nedeniyle mahkemesine gidemeyen görmedik" diyen Özdemir, alt komisyona nakil araçları sıkıntısı nedeniyle tek bir şikayet başvurusu yapılmadığına dikkat çekti.

BU BİR DÜZMECE

Gazeteci Ahmet Şık'ın karar duruşmasına 'araç' gerekçesiyle getirilmemesini CHP'li Özdemir, "Bu gerekçe doğru değil. Bu bir düzmece. Bilerek, isteyerek kurulmuş bir komplo" diye değerlendirdi. Özdemir, "Bu ve buna benzer davalarda hiç bir hukuk devletinde aklın ve mantığın kabul edemeyeceği gerekçelerle Ahmet Şık'ta olduğu gibi araç bulunamadığı için mahkemeye getirelemiyor olmak bir tutuklunun hem savunma hem de hakkının gaspedilmesidir"

ADALET DAĞITMADIKLARI TESPİTİ

Bu tutumların adalete olan güveni giderek azaltığını, infiale neden olabileceği vurgusu yapan Özdemir, "Özel mahkemelerde buna benzer davalarda hukukun ayaklar altına alındığı ortada. Adalet dağıtan bir mahkeme olmadıkları yönünde benim de bir tespitim var" dedi ve önceki gün genel başkanın önerisiyle izlediği aralarında Hanefi Avcı'nın da bulunduğu Devrimci Karargah Örgütü davasından örnek verdi.

"Bu davadaki insanlar, adeta iple çeker gibi bu duruşmayı bekliyordu. Hiç ilgisi olmayan bir dava nedeniyle tutuklandıklarını düşünyorlar. Bu yüzden de ilk celsede yapacakları ssavunma ile çıkacaklarına inandılar. Ne yazık ki mahkeme başkanı celseyi açmadan, onların suvanmaların almadan, bir başka özel yetkili mahkemede görülen davayla birleştirildi. Savunma yapmaya hazırlanan insanların hakları elinden alınmış oldu".

Özdemir, "Özel yetkili mahkemeler Adalet Bakanı ve başbakanın talitamıyla çalışıyor" dedi.