Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da 10 günde 4 bin yeni vaka tespit edildiğini duyurarak, Valiliğin PCR testi pozitif çıkan hastalarla ilgili açıkladığı veriyi paylaştı. Tutdere, “Valilik tarafından açıklanan verilerde, 9 Eylül itibarıyla 535 hanede 632 kişinin test sonucunun pozitif olması nedeniyle ikametinde karantinaya alındığını görmekteyiz” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da artan Koronavirüs vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Tutdere, Adıyaman’da son 10 gündeki pozitif vaka sayısını ve karantina altına alınan ikametlerin sayısını paylaşarak, “Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs tablosuna ilişkin bilgileri talep ettiğimiz resmi başvurumuza aradan geçen 1 aydan fazla süreye rağmen hala cevap veremedi. Sadece cevap vermekten imtina etmelerinden bile vaka sayılarının ciddi boyutlara ulaştığı anlaşılıyor” dedi.

Adıyaman'da 10 günde 4 binin üzerinde yeni vaka tespit edildiğini ileri süren Tutdere, vaka artışlarını şöyle anlattı:

“Eylül ayının geride bıraktığımız 10 günün de Adıyaman’da PCR Test çalışması sonucu tespit edilen 1200’ün üzerinde yeni vaka var. Bunun yanında Valilik tarafından açıklanan verilerde, 9 Eylül itibarıyla 535 hanede 632 kişinin test sonucunun pozitif olması nedeniyle ikametinde karantinaya alındığını görmekteyiz. Ancak bununla da bitmiyor. PCR testi dışında bir de tomografi ile pozitif olduğu tespit edilen hastalar var. Uzmanlar tarafından tomografi sonucunda Koronavirüs'e bağlı zatürre olduğu tespit edilen pozitif hastaların çoğuna PCR testi gerek görülmediği için sadece tomografide pozitif olanlar da eklendiğinde 10 günlük toplam vaka sayısı 4 bini aşıyor. 10 günde 4 binin üzerinde vaka çok vahim. Ne yazık ki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.”