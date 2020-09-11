“Eylül ayının geride bıraktığımız 10 günün de Adıyaman’da PCR Test çalışması sonucu tespit edilen 1200’ün üzerinde yeni vaka var. Bunun yanında Valilik tarafından açıklanan verilerde, 9 Eylül itibarıyla 535 hanede 632 kişinin test sonucunun pozitif olması nedeniyle ikametinde karantinaya alındığını görmekteyiz. Ancak bununla da bitmiyor. PCR testi dışında bir de tomografi ile pozitif olduğu tespit edilen hastalar var. Uzmanlar tarafından tomografi sonucunda Koronavirüs'e bağlı zatürre olduğu tespit edilen pozitif hastaların çoğuna PCR testi gerek görülmediği için sadece tomografide pozitif olanlar da eklendiğinde 10 günlük toplam vaka sayısı 4 bini aşıyor. 10 günde 4 binin üzerinde vaka çok vahim. Ne yazık ki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.”