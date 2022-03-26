CHP adına "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni" çalışmalarını yöneten Muharrem Erkek süreci anlattı: Bir kez bile ses yükselmedi

Bir araya gelen 6 muhalefet partisinin imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metni çalışmalarını CHP adına yürüten, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, süreci anlattı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Erkek, “Bir kez bile ses yükselmedi. Elbette kimi maddeler üzerinde uzun uzun görüş alışverişinde bulunduğumuz oldu, olması beklendiği gibi. Önceden belirlenen gündem ile toplandığımız için bu konuda uzmanların görüşlerini de alarak toplantılara katıldık. Zaten partilerin hepsinin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dair çalışmaları ve görüşleri olduğu için konuları ele almakta zorlanmadık. Birkaç kritik noktada genel başkanlarımızın ve parti yönetimlerimizin görüşünü almak için ertelediğimiz maddeler oldu. Ancak hepsinde uzlaştık” dedi.

“Bu bir anayasa metni değil”

“Atatürk, laiklik, 1921 ve 1961 anayasaları” konularında gelen eleştirilere yanıt veren, Erkek, “Öncelikle şunu belirteyim. Biz bir anayasa metni yazmadık. Hatta biz hukuki bir metin de yazmadık. Zaten yazamayız da. Toplumsal mutabakat, katılımcılık, ortak paydalar diyen bizken, sadece 6 partinin oturduğu masada anayasa yazmayız, yazamayız. Anlayışımıza ters” diye konuştu.

Atatürk ve laiklik tartışması

“Atatürk yok” eleştirisine de Erkek şöyle yanıt verdi:

“Bunu diyenlere şaşırıyorum. Kitapçığımız değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü ve imzasıyla başlıyor. İlk sayfada bu var. Laiklik güçlü biçimde vurgulandı ve ‘laik hukuk devlet' ifadesiyle yer aldı. Demokratik laik hukuk devletini çoğulcu toplumun temeli sayan bir anlayış, laikliği yok sayar mı? Metinde aynen şöyle yazıyor: ‘Din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alan demokratik laik hukuk devleti çoğulcu toplum düzeninin temelidir.' 1921 Anayasası'na yapılan atfı çeşitli yerlere çekenler oldu. Kimsenin bir yere çekmesine gerek yok. İlk maddesi nedir bu anayasanın: ‘Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir.' İşte bizim temel dayanak noktamız budur. Başka bir yoruma ihtiyaç yok. Üstelik bu maddeyi bizzat Mustafa Kemal Atatürk yazmıştır. Mutabakat metnimize de bu görüş hakimdir.” “Siyasi tarihimizdeki en ilerici anayasa 1961 Anayasası'dır.”

Ortak mutabakat metninde neler var? ■ Seçim barajı yüzde 3 olacak. ■ Yurtdışı seçim çevresi oluşturulacak. ■ Yüzde 1 oy olan siyasi parti Hazine yardımından yararlanacak. ■ TBMM'nin denetim yolları güçlendirilecek. ■ ‘Bütçe hakkının devredilemezliği ilkesi' hakim kılınacak. TBMM'de başkanlığını ana muhalefet partisinden bir üyenin yapacağı Kesin Hesap Komisyonu kurulacak. ■ Cumhurbaşkanı ile Meclis'in görev süreleri ayrılacak, cumhurbaşkanı bir defalığına 7 yıl süreyle seçilecek. ■ Hükümeti kurma görevi cumhurbaşkanı tarafından en çok milletvekiline sahip partiden başlamak üzere sırayla verilecek. ■ Hükümetin kurulmasında basit çoğunluğun, düşürülmesinde üye tamsayısının salt çoğunluğunun aranması sağlanacak. ■ Yapıcı/Kurucu Güvensizlik Oyu ile yeni hükümetin kurulması güvence altına alınmadan mevcut hükümetin düşürülmesi mümkün olmayacak. ■ OHAL ilan yetkisi cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak bakanlar kuruluna (TBMM onayı şartıyla) ait olacak. OHAL Kararnamesi yetkisi kaldırılacak. OHAL Kanunu yeniden düzenlenecek. ■ Yerel yönetimde katılımcı demokrasi sağlanacak. Kayyum uygulamalarına son verilerek seçilmişlerin yargı kararı olmadıkça görevden alınamaması temel olacak. ■ Hakimler ve Savcılar Kurulu ayrılacak. Hakimler Kurulunda Adalet Bakanı ve Bakan Müsteşarı yer almayacak. ■ YÖK kaldırılacak ve üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliği sağlanacak. Kamuya alımda liyakat esas olacak. Mülakat kaldırılacak. Zorunlu olduğu durumlarda mülakat kayda alınacak. ■ Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak

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