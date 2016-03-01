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Politika

'Akademisyenlere destek bildirisi'ni okuyan Gürsel Tekin'e 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten fezleke

Şikayet dilekçesinin 19 Ocak 2016'da verildiği bildirildi

01 Mart 2016 14:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" bildirisinin imzacılarının gözaltına alınmasına karşı CHP Parti Meclisi'nce hazırlanan bildiriyi okuyan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği gerekçesiyle fezleke düzenledi. Tekin'in dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, 19 Ocak 2016'da başsavcılığa şikayet dilekçesi verdiği bildirildi.

Radikal'de yer alan habere göre; Tekin'in, şikayete konu olan 15 Ocak 2016 tarihli konuşmasının aktarıldığı fezlekede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun TCK'nın 299. maddesinde düzenlendiğine işaret edildi. Fezlekede, söz konusu maddenin gerekçesinin, "Cumhurbaşkanının devleti temsil etmesi, Anayasa'da belirtilen görev ve yetkileri göz önüne alınarak, Cumhurbaşkanının kişiliğine yöneltilen hareketin, bir bakıma devlet kuvvetleri aleyhine cürümlerden sayılması gerektiğinden hareketle kaleme alındığı" anlatıldı.

"Yasama dokunulmazlığının", yasama sorumsuzluğu gibi milletvekillerine mutlak koruma sağlamadığı, milletvekillerini, yasama çalışmaları dışındaki fiilleri ve eylemleri dolayısıyla koruduğu aktarılan fezlekede, TBMM tarafından dokunulmazlıkların kaldırılabileceği anımsatıldı.

Gürsel Tekin'e isnat edilen eylemle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarının oluştuğu kaydedilen fezlekede, milletvekili olan Tekin hakkında takibat yapılabilmesinin, Anayasa'nın 83/2. maddesi uyarınca TBMM'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlı olduğu bildirildi ve fezlekenin "TBMM'nin takdirlerine tevdi olunduğu" ifade edildi. TCK'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" başlıklı 299. maddesi, "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişinin bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek cezanın altıda biri oranında artırılmasını" içeriyor.

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