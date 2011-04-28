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CHP ADAYININ TOPLANTISINA TÜFEKLİ SALDIRI HATAY (A.A)

28 Nisan 2011 18:47

-CHP ADAYININ TOPLANTISINA TÜFEKLİ SALDIRI HATAY (A.A) - 28.04.2011 - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı beldesinde CHP milletvekili adayı Refik Eryılmaz'ın toplantı yaptığı kahvehaneye av tüfeği ile açılan ateş sonucu 17 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Refik Eryılmaz'ın Tekebaşı beldesinde seçim çalışması kapsamında toplantı yaptığı kahvehaneye, sabıkalı olduğu belirtilen E.A. tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.  Açılan ateş sonucu, aralarında Eryılmaz'ın da bulunduğu 17 kişi, çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralıların Samandağ ve Antakya Devlet hastanelerine kaldırıldıkları, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.   

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