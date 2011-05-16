CHP adayından Davutoğlu'na oy desteği!

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Çatören'de gerçekleştirilen bir şenlikte konuşan Karamut, Konya'nın Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi. Türkiye'nin de kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden Karamut, “Dış politikadaki gelişmeler çok önemli, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Dışişleri Bakanı da Konyalı. Kendisiyle iftihar ediyoruz, onur duyuyoruz” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Konyalılar'dan Bakan Davutoğlu'na destek vermelerini isteyen Karamut, şunları kaydetti:“Bakan Davutoğlu, konuşmalarında normalleşme sürecinden, tarihten ve Konya'nın başkent oluşundan bahsediyor. Ben de bu sözlerin hepsine katılıyorum. Konya'da 1 milyon 350 bin seçmen var. Ben sizden rica ediyorum. Lütfen her biriniz bir mum olarak, Sayın Davutoğlu'nun ateşini sürekli yanar halde tutun ki dış politikada Türkiye zaafa uğramasın.”CHP Milletvekili adayı Durmuş Ali Karamut Ak Parti adayı Davutoğlu için oy istedi