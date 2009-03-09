CHP adayından 72 saat kesintisiz propaganda

CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cem Hatunoğlu hiç uyumadan 72 saat boyunca seçmenleriyle beraber olarak farklı bir kampanyaya imza atıyor.



CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cem Hatunoğlu, seçimler sonrasında halka nasıl çalıştığını göstermek amacıyla, `Geceli gündüzlü 72 saat halkla beraber olacağım' sloganıyla hiç uyumadan seçim çalışması yapmaya başladı. Bu amaçla Sakarya'yı 5 bölgeye ayıran CHP'li aday, ilk bölgeyi 3 gün boyunca hiç uyumadan dolaşarak halkla görüştü.



Adapazarı yeni yerleşim bölgesi Karaman'daki seçim gezilerine sabah saat 10.00'da başlayan Hatunoğlu, evlerin kapılarını tek tek çalarak, sorunları dinledi. Hatunoğlu, ardından bölgedeki kahvehaneleri, itfaiye merkezi ve polis merkezini ziyaret etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde de seçim çalışmalarına devam eden Hatunoğlu, Adapazarı ve Erenler'de gece açık olan tüm işyerleri, polis karakolları, temizlik işçileri, taksi durakları, cafeler, fırınlar, benzin istasyonları, sabahçı kahveleri ve dolmuşçuları ziyaret etti.



Gezi kapsamında ilk gün 460 dairenin kapısını çalan ve 960 kişiyle sohbet ettiğini söyleyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cem Hatunoğlu, çalışmalarına seçim tarihine kadar limitlerini zorlayarak devam edeceğini ve kendisine özgü siyaset tarzı ile Sakarya halkının dilinde bir efsane olmaya kararlı olduğunu söyledi.



Tek amacının, halkı huzursuz ve mutsuz eden konuları çözmek olduğunu vurgulayan Hatunoğlu, ``Ben diğer partilerin adayları gibi fazla zengin değilim. Emekliyim. Üç aylık maaş alıyorum. Ancak burada amacım 29 Mart seçimlerine kadar herkese ulaşmak. Bunun için şehri 5 bölgeye böldüm. 3 gün boyunca geceli gündüzlü çalışacağım. 72 saat boyunca herkese ulaşmak istiyorum'' dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cem Hatunoğlu'na CHP Sakarya İl başkanı Vahit Serbest ile partililer de eşlik ediyor.



