CHP adayı başörtüsü dağıttı

CHP'nin Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta ve CHP'li kadınlar Pendik'te sokak sokak gezerek vatandaşlara başörtüsü ve çeşitli hediyeler dağıttı.



Eşarpları başı örtülü bayanlar ile örtüşmek ve onlarla yüzleşmek için dağıttıklarını söyleyen Mehmet Salih Usta, inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunduklarını söyledi.



CHP'li kadınlardan oluşan bir grup sabah erken saatlerden itibaren ev ve işyerlerini gezerek hediye olarak getirdikleri güller ile beraber başörtüsü ve fular dağıttı.



Karşılarında CHP'li kadınları gören vatandaşlardan kimisi aldıkları hediyeleri açınca şaşırdıklarını söylerken kimisi de bunu normal karşıladığını ve memnuniyet duyduğunu söyledi.



Bir vatandaş ise CHP'nin daha önce karşı olduğu başörtüsünü dağıtmanın kendisini çok şaşırttığını söyleyerek “İnsanın aklına bu bir oy toplama yöntemi mi diye soru geliyor" dedi.



Başka partilerin buzdolabı, çamaşır makinesi dağıttığını hatırlatan bir kadın CHP'nin bu hediyesinden memnun kaldıklarını söyleyerek CHP'li adayı destekleyeceklerini belirtti.



Pendik Velibaba Mahallesi'nde kurulan bir pazarı dolaşan CHP'nin Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta da burada bayanlara başörtüsü dağıtırken çocuk ve yaşlılara da oyuncak ve saat hediye etti.



Başkan adayından aldıkları hediyeyi açan başı açık ve türbanlı kadınlar hediyeden memnun olduklarını söylerken biraz da şaşırdıkları belirttiler.



Başkan adayından hediyesini alan bir çarşaflı kadın ise kameranın kendisini görüntülediğin fark edince hediyeyi yere fırlattı.



Başörtüsü hediyesini halk ile kaynaşmak amacı ile dağıttıklarını belirten Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta, "Biz insanlarla örtüşmeye ve yüzleşmeye çalışıyoruz. Başörtüsü bizim bir gerçeğimizdir. İnanarak örtünen kardeşlerimize başörtüsü hediye ediyoruz. CHP inançların teminatıdır. Olumlu tepkiler alıyoruz, başörtüsüne karşı olmadık, tam tersine onların inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunduk O nedenle bacılarımıza örtüşmek için başörtüsü dağıttık" dedi.



50 bin başörtüsünü dağıtmayı hedeflediklerini söyleyen Usta, Pendik'te her vatandaşa bir şekilde ulaşacaklarını kaydetti.