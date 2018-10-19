CHP aday adaylarının başvuru sürelerini uzattı

İZMİR, (DHA)- CHP Genel Merkezi, belediye başkan aday adaylıkları için belirlediği son başvuru tarihinde değişikliğe gitti. Parti, daha önce belirlenen takvime göre bugün saat 17.00’de sonlandıracağını açıkladığı başvuru süresini, bir hafta daha uzattı.

CHP Genel Merkezi, 2019’da yapışacak olan yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olacaklar için son başvuru tarihini 19 Ekim Cuma olarak açıkladı. Ancak yapılan başvuruların yoğun olması nedeniyle aday adaylık süresinin bitimine saatler kala, takvimde değişikliğe gidildi. CHP Genel Merkezi, aday adaylar için son başvuru tarihini uzatma kararı aldı. Buna göre adaylar başvurularını, 26 Ekim Cuma günü, saat 17.00’ye kadar yapabilecekler.



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