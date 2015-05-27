CHP Adana milletvekili adayı vuran saldırgan yakalandı

CHP Adana birinci sıra milletvekili adayı avukat Elif Doğan Türkmen'i bacağından vuran eski müvekkili Ali Fuat Elibol, polis tarafından yakalandı.

Elif Doğan Türkmen'den alacağı olduğunu iddia eden 54 yaşındaki Elibol, bugün saat 18.30 sıralarında Yeşiloba Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı. Üzerinde olayda kullandığı tabanca da çıkan Elibol, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Merkez Çukurova İlçesi Karslı Mahallesi'ndeki Park Zirve restoranın girişinde meydana gelen olayda, restorana gelen CHP Adana 1'inci sıra Milletvekili adayı avukat Elif Doğan Türkmen, eski müvekkili hırdavatçı Ali Fuat Elibol tarafından bacaklarına tabancayla 3 el ateş edilerek vurulmuştu.

'703 bin lira dolandırıldım'

CHP 1'inci sıra milletvekili adayı avukat Elif Doğan Türkmen'i bacaklarından vurarak yaralamaktan gözaltına alınan Ali Fuat Elibol, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. 25 yıllık avukatlığını yapan Türkmen'in kendisini 703 bin lira dolandırdığını öne süren Elibol, "İsteseydim kafasına sıkardım" dedi.



Polislerin arasında sağlık kontrolüne getirilen Ali Fuat Elibol, gazetecilere şöyle konuştu:

"Elif Doğan Türkmen dolandırıcıdır. Benim 703 bin liramı yedi. Paramı alabilmek için her yere başvurdum, sonuç alamadım. İsteseydim kafasına sıkardım, ama dizlerine birer kurşun sıktım. Çok namussuz kadındır. Ben 2009 yılında ilk 100'e giren vergi rekortmeniydim. Bizlerin parasıyla 57 aday adayını geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu bilmesi gerekiyor. Namussuz bir kadını nasıl aday yaptı sosyal demokratlar anlamıyorum. Paramı istedim 10 kere. Beni çakallarıyla tehdit etti. 'Defol git' dedi. Amacım öldürmek değildi. Mecbur kaldım. Yaptığıma pişman değilim. Resmi belgeli 703 bin lira alacağım var."



Sağlık kontrolünün ardından Ali Fuat Elibol, sorgulanmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.