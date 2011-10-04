-CHP Abant'ta kampa girecek TBMM (A.A) - 04.10.2011 - CHP'li milletvekilleri, bu hafta sonu Bolu Abant'ta kampa girecek. Alınan bilgiye göre, CHP, 1 yıl önce yaptığı Abant toplantısını tekrarlayacak. Milletvekilleri, 7 Ekim Cuma günü Taksim Abant Oteli'ne giriş yapacak. Toplantı, 8 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Yeni başlayan yasama yılında, çoğu yenilenen CHP milletvekillerinin, birbiriyle kaynaşmasını da amaçlayan toplantıda, yeni dönemde CHP'nin izleyeceği yol haritası belirlenecek. Toplantının gündeminde Türkiye'nin sorunları, yeni anayasa çalışmaları ve Kılıçdaroğlu'nun gezileri yer alacak.