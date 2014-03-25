CHP: AB fonlarına yolsuzluk incelemesi gençleri tehlikeye attı

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, AB’nin Türkiye’de kullandırdığı fonları incelemeye aldığını belirterek, kurum ihalelerinde AB ve milli mevzuatın ihlal edildiği iddiaları nedeniyle inceleme başlatıldığını söyledi. Erdoğdu, “İddialar doğru çıkarsa 2014 için Erasmus programı askıya alınabilecek. Gençlerin geleceği, bu iddialar nedeniyle tehlike altında” dedi.

Hazine Başkontrolörü olduğu dönemde Hazine Müsteşarlığı adına AB fonlarının Türkiye’de başdenetçiliğini yapan, 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrasında CHP bünyesinde kurulan “Kriz Masası”nın da başkanlığına getirilen Erdoğdu, Avrupa Komisyonu’nun AB fonlarının usulsüz kullanıldığına dair iddiaların araştırılması için inceleme başlattığını hatırlattı.

Para cezası gelebilir

İddiaların doğru çıkması durumunda 2014 yılı için Erasmus programının askıya alınabileceğini kaydeden Erdoğdu, 2012 ve 2013 programlarına AB’nin ayırdığı paranın geri alınabilmesi için para cezası kesilmesinin gündeme geleceğini söyledi. Bu miktarların 2012’de 3,5 milyon Euro, 2013’te de yaklaşık 5 milyon Euro olduğunu ifade eden Erdoğdu, 2014’teki miktarın Türkiye ile imzalanacak mutabakat zaptına bağlı olarak 5,2 milyon Euro olması beklendiğini bildirdi.

Hukuk dışı talimatlar

Komisyon’un Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nde (Ulusal Ajans) Egemen Bağış’ın bakanlığı döneminde gerçekleştirilen ‘ihale uygulamaları ve personel alımlarıyla’ ilgili olarak, ajansın eski başkanı Musa Ceylan tarafından Bakan Bağış’a bir mektup yazıldığını bildiren Erdoğdu, Ceylan’ın ihale ile yapılması gereken mal ve hizmet alımı ve personel istihdamı için hukuk dışı talimatlar verildiğini söylediğini bildirdi. Egemen Bağış'ın bu talimatları standart prosedür haline getirdiğinin de mektupta savunulduğunu bildiren Erdoğdu, “Bakanlık kadrolarındaki rehber istihdamları için de KPSS puanı yerine Egemen Bağış'ın talimatıyla usulsüzlük yapıldı ve belirlenen isimlerin gerekli şartlar sağlanmaksızın istihdam edildi” diye konuştu.

Bakan Bağış'ın yaptığı bu usulsüzlüklere bürokratı Ceylan’ın itiraz etiğini söyleyen Erdoğdu, Bağış’ın ise bürokratına, ‘Benim önümde bir kaç aylık seçim süreci var; benim ihale falan bekleyecek durumum yok. Sen yapmazsan çeker gidersin, ben başkasına yaptırırım. Bu rehberleri ben "siyasi gündemim" çerçevesinde kullanacağım, benden sonra işten atarsınız” dediğini ifade etti.

Bakanın bu yanıtı üzerine, Ulusal Ajans Başkanı Musa Ceylan’ın “Bahsi geçen talimatlarınıza veya benzerlerini hiç bir şekilde uymayacağımı, bu beyanımın istifa etmemi gerektirecek bir durum olmadığını, görevimin başında olduğumu bilgilerinize arz ederim” dediğini belirten Erdoğdu, AB’yle Türkiye arasında imzalanan 2008 tarihli Çerçeve Anlaşma’ya göre, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu fonların kullanımıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluğu soruşturma yetkisine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

