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Politika

CHP, 59 Anayasa maddesi yanıtını perşembeye bıraktı

CHP, AKP'nin 59 Anayasa maddesinin Meclis'ten çıkarılması yönündeki teklifine gelecek hafta perşembe günü yanıt verecek

02 Kasım 2013 23:30

Kulislerde, CHP'nin AKP'ye, 59 maddeyi birlikte çıkarma önerisine sıcak bakmadığı belirtiliyor. CHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun devamı ve Anayasa çalışmalarının sürdürülmesi için dörtlü mutabakat yönünde ısrarcı olacağına dikkat çekiliyor.

CHP, AKP'nin 59 Anayasa maddesinin Meclis'ten çıkarılması yönündeki teklifine gelecek hafta perşembe günü yanıt verecek. AKP kanadı aranılarak randevu alındı. Kulislerde, CHP'nin iktiidarın birlikte çıkarma önerisine sıcak bakmadığı yönünde. CHP'nin, AKP temsilcilerine , dörtlü bir mutabakat aramasını isteyeceği belirtiliyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun devamı ve Anayasa çalışmalarının sürdürülmesi için dörtlü mutabakatın zorunlu olduğuna dikkat çekilecek. CHP, MHP ve BDP'nin dışarıda kaldığı bir formülün doğru olmadığını düşünüyor. 59 maddenin iki partiyleçıkarılması halinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nn çalışmalarına devam etmeyeceğine vurgu yapılıyor.

AKP, yaklaşık 10 gün önce CHP grup başkenvekileriyle TBMM'de ziyaret ederek 59 madde önerisini getirmişti.

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