CHP 48 saatte bir 'Deniz Feneri'ni soracak

T24 - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Feneri davasıyla ilgili sorduğu sorulara yanıt gelmedi. CHP, yanıt gelene kadar 48 saatte soruları tekrarlayacak.



CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 27 Ağustos Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Deniz Feneri e.V. davasıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik dile getirdiği şu sorular hatırlatıldı:



''Sayın Başbakan ve Sayın Adalet Bakanı, Deniz Feneri e.V. davasına neden burnunuzu soktunuz? Sayın Başbakanın ve AKP yöneticilerinin vaktiyle Deniz Feneri Derneği üzerinden oluşturulan fonlarla bir ilişkisi var mı, yok mu? Savcıların görevden alınmasının, davanın sanıklarından birisinin bir şeyler yapılmazsa konuşacağı tehdidiyle bir ilgisi var mı, yok mu? Kanal 7'de arama yapılacağını Kanal 7'ye bildiren köstebek kim? Bu, sayın Başbakana çok yakın çalışan bir çalışma arkadaşı mı? Savcıların görevden alınmasının arkasında bu gerçeklerin ortaya çıkmasından duyduğunuz telaş mı var? Millet adına bu soruların tamamının yanıtlanmasını istemek demokrasinin, uygar olmanın, ahlakın temel kuralı değil midir?



Sayın Erdoğan'ın bu tür olaylarda kullandığı bir cümlesi var. 'İşin ucu kime çıkarsa çıksın, nereye dokunursa dokunsun üzerine gideceğiz' der. Ama söz konusu olan Deniz Feneri olunca Başbakan sözünü yutuyor, dili bağlanıyor. Neden Sayın Erdoğan? Yoksa bu olayda işin ucu size mi dokunuyor?''



Açıklamada, ''Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklamaların ve Deniz Feneri e.V. davasıyla ilgili olarak sorduğu soruların üzerinden 48 saat geçti, AKP'den yanıt yok'' denildi.



Bu konudaki sessizliğin sürdüğü, kamuoyunun bu sessizliğin nedenini merak ettiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan da konuyla ilgili olarak CHP'ye çok sayıda mesaj geldiği belirtildi.



Açıklamada, ''Hem kamuoyu, hem de biz bu soruların yanıtını bekliyoruz ve yanıt gelene kadar da 48 saatte bir bu soruları tekrarlayacağız'' ifadesine yer verildi.



