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Politika

CHP: 4 bin sahte seçmen tespit ettik

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Sahte seçmen sayısı, son tespitlere göre 4 bin oldu” dedi.

22 Ocak 2009 02:00

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sahte seçmen sayısına dikkat çekerek, “Birçok hanede, birçok evde yabancı insanların kaydedildiğini tespit ettik. Sahte seçmen sayısı, son tespitlere göre 4 bin oldu” dedi.


CHP’liler, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Zafer Nuhoğlu’nun babası Kemal Nuhoğlu’nun, Söğütlüçeşme Camii’ndeki cenaze töreninde bir araya geldi. Tekin, dünyada ilk olan bir sistemi uyguladıklarını belirterek, “Uygulama dün hayata geçti. Sadece dün İstanbul’dan başvuranların sayısı 100 bin” dedi. Konuyla ilgili telefon hizmetiyle halka yardımcı olduklarını vurgulayan Tekin, “Bugüne kadar 8 telefon hattıyla hizmet verdik. Ancak yoğun talep nedeniyle, hat sayısını 20’ye çıkardık. Sahte seçmen sayısı, son tespitlere göre 4 bin oldu. Bu konunun ileride, hukuki sorunlar yaratacaktır.”


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