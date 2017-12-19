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CHP 36'ncı Olağan Kurultayı'nın ilanı yayımlandı

İlanda, tüzük değişikliğine dair herhangi bir ifade ise yer almadı

19 Aralık 2017 13:25

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nın ilanı yayımlandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla verilen medya ilanına göre, 3-4 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultay saat 10.00'da başlayacak.

İlanda, kurultayın gündem maddelerine de yer verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak kurultayda, başkanlık kurulu seçimi yapılacak.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından kurultay komisyonları oluşturulacak, çalışma ve hesap raporları görüşülecek, kurultay sonuç bildirgesi oylanacak, Genel Başkan ile Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapılacak.

İlanda, tüzük değişikliğine dair herhangi bir ifade ise yer almadı.

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