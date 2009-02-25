CHP: "Özürlülerin parası buhar oldu"

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Sosyal, özürlülere yönelik Gökkuşağı Projesi'nde 13 milyon liranın buhar olduğunu, kamunun 1,9 milyon lira zarara uğratıldığını iddia ederek, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun, proje çerçevesinde temelini attığı özel eğitim merkezinin ise aradan 2 yıl geçmesine rağmen hala ortada olmadığını söyledi.





Soysal, Engelliler Konfederasyonu Başkanı ve Altınokta Körler Hizmet Vakfı Başkanı Turhan İçli, Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Süha Sağlam, Türkiye Körler Federasyonu Başkan Yardımcısı Hasan Tatar ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.



"Tayyip Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde neler var?" diye soran Sosyal, çiftliğin içinde bulunanlardan birinin Gökkuşağı Projesi olduğunu ifade etti.



Sosyal, özürlülerin eğitim, rehabilitasyon ve meslek edinme imkanlarını sağlamayı amaçlayan Gökkuşağı Projesi'nin, Çırağan Sarayı'nda şatafatlı şekilde tanıtıldığını, burada verilen yemek için 180 bin dolar harcandığını öne sürdü.



Onursal başkanlığını yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, projenin 14 ayda yaşama geçirileceğini söylediğini belirten Soysal, Milli Eğitim Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan projenin, "sözde kaldığını" savundu.



Sosyal, özürlüler üzerinden siyaset yapıldığını ve rant elde edildiğini, projenin özürlülere yarar sağlamadığını ileri sürdü.



Okulun projesi bile yok



Dönemin Özürlüler İdaresi Başkanvekili Mehmet Aysoy'un, Gökkuşağı Projesi kapsamında 13 milyon lira toplandığını açıkladığını ve Erdoğan'ın hayırsever iş adamlarına yaptığı çağrı sonucunda ne kadar toplanıldığının ise bilinmediğini belirten Sosyal, şunları kaydetti:



"Bu çalışmada, Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna göre, 13 milyon lira buhar oldu. Kamu, 1,9 milyon lira borçlandırılarak, zarara uğratıldı. Mehmet Aksoy, görevinden alınmasına rağmen Başbakanlık Basın Müşavirliği görevine niye devam ediyor?



Aynı yılın haziran ayında Ankara Altındağ'da bir arsada, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu tarafından çok programlı özel eğitim merkezinin temeli atıldı. Temeli ortada kaldı, aradan 2 yıl geçti ortada ne bina ne de merkez var. Okulun projesi bile yok. İnşaat için herhangi bir sözleşme imzalanmamış. Temel atma göstermelik. Büyük bir aldatmaca, kandırmacadır."

