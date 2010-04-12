CHP 3 maddenin ayrılması için AKP'ye gidiyor

CHP, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili bugün saat 13.10'da AK Parti Grubu ile görüşecek. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da saat 12.00'de basın toplantısı yapacağı bildirildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Hakkı Suha Okay ve Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelecek.

CHP Grup Başkanvekilleri, CHP'nin, Anayasa değişikliği teklifinden, siyasi partilerin kapatılması, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşumuna ilişkin 3 maddenin çıkarılması talebini yineleyecekler.



