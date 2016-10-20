CHP: 29 Ekim'de 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP olarak 29 Ekim'de 1. Meclis'ten Anıtkebir'e yürüyeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 93. yılı nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bingöl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş yapacaklarını açıkladı.

Ankara Valilliği, 30 Kasım'a kadar kentteki her türlü yürüyüş ve etkinliği "güvenlik gerekçesiyle" yasaklamıştı.

''Başvurumuzu yaptık, geri adım atmayacağız"

Tekin Bingöl, "Başvurumuzu yaptık, önemli ölçüde kabul gördü, terör nedeniyle geri adım atmayacağız'' dedi.