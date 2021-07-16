CHP, 28 ilde balıkçıların sorunlarını raporlaştıracak: En büyük hedefimiz Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı’nın kurulması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesi ile 1 Temmuz’da Samsun’dan yola çıkan CHP Gemisi, Sinop’ta coşkuyla karşılandı. Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in önderliğinde denizlerin ve deniz emekçilerinin sorunlarını dinlemek ve rapor haline getirmek amacıyla yola çıkan gemi Türkiye’nin tüm kıyı şeridini ziyaret edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in önderliğinde, “Güvenli Liman CHP” sloganı ile yola çıkan CHP Gemisi, Sinop’ta coşkuyla karşılandı.

Sinop’un Gerze Limanı’na yanaşan gemiye denizden teknelerle eşlik eden Sinoplular, karada da Karadeniz’i ve beraberindekileri yalnız bırakmadı.

Türkiye’de denizcilik sektörünü ayağa kaldırmak için Hopa’dan Samandağ’a kadar 28 ilin limanını gezeceklerini ve balıkçıların sorunlarını rapor edeceklerini belirten Barış Karadeniz, “Sinop durağımız olarak önce Gerzeli balıkçılarımızla buluştuk. Ziyaretlerimize, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun start vermesiyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Samsun’dan başladık daha sonra Hopa’ya geçtik. Asıl amacımız Hopa’dan Samandağ’a kadar 28 ilimizin limanına ulaşıp balıkçılarımız ve sektörün tüm sorunlarını rapora dönüştürmek. Dediğim gibi bugün Sinop’tayız, ilk olarak da Gerze’ye uğradık. Memleket bir başka oluyor tabii. Geçtiğimiz limanlarda bizi çok güzel karşıladılar, rapor tutmamıza yardımcı oldular, her türlü desteği verdiler, balıkçılarımızın da desteğiyle çalışmamız inanılmaz bir projeye dönüştü, günden güne de büyüyor. Sinop’tan sonra Kastamonu, Zonguldak, Bartın illerimizle devam edeceğiz ve bayramda çalışmamıza ara vereceğiz” diye konuştu.

Barış Karadeniz: En büyük hedefimiz Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı’nın kurulması

Türkiye’de Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı’nın artık bir gereksinim olduğunu ifade eden Karadeniz, balıkçıların hiç dinlenmediğini, bu yüzden de dertlerin günden güne büyüdüğünü belirtirken “balıkçılarımız çok dertli; balıkçılarımızı dinleyen, dokunan olmamış. Balıkçılarımız kendi imkânları ile problemlerinin görülmesi için çok çaba sarf etmişler. Artık Türkiye’de balıkçılık neredeyse bitmek üzere. Balıkçılığımızı sürdürülebilir hale getirmek istiyorsak şimdiden önlemlerimizi almak zorundayız, balıkçılarımıza destek olmak zorundayız. Gittiğimiz her yerde varsa üniversite, tarım il müdürlükleri, liman başkanlıkları, fabrikalar ile balıkçımıza muhakkak uğruyoruz. Balıkçılarımızın problemlerini rapor etmek için yaptığımız çalışma ortak bir projeye dönüştü. Herkes görüşünü bildiriyor, 55 günlük bir proje sonunda balıkçılarımızın sorunlarını Samandağ’da büyük bir rapora dönüştüreceğiz. 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde en büyük hedefimiz Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı’nın kurulması. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da bununla ilgili her yerde açıklama yapıyor. Ülkemizde bütün balıkçıların yıllardan beri ortak isteği, bu ülkede Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığının kurulması, denizlerimize sahip çıkılması, inşallah bunu başaracağız. Yakın bir tarihte bunun nasıl ses getirdiğini bütün memleketimiz görecek” diye konuştu.

Gerzeli balıkçılar adına konuşan Gerze Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gültekin Olgunsoy, balıkçıların ortak problemlerinin olduğu bir raporu Karadeniz’e sundu. Olgunsoy, “bölgemizde misina ağının kesinlikle yasaklanması gerek. Denizin yemi olan çaça balığı avcılığının 1 Şubat - 1 Mayıs arasında yapılmasını; gırgır ve orta sınıf teknelerini için kota getirilmesini istiyoruz. Sahiller trole kapalı olduğu halde trolcüler devletteki boşluktan yararlanıp bizim ekmeğimizi, emeğimizi çalıyorlar. Kafes balıkçılığı ile ilgili de kafeslerin biraz daha açığa alınmasını istiyoruz. Şu an zaten levrek olayını tamamen kapatmışlar; 6 ay avlanıp denizi nadasa bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.