CHP: 24 Temmuz 'bağımsızlık bayramı' olsun

CHP, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz'un ''Bağımsızlık Bayramı'' olarak kutlanması için Meclis'e kanun teklifi sundu.



CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz gününün ''Bağımsızlık Bayramı'' olarak kutlanmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin gerekçesinde, tek yürek, tek yumruk olan halkın, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde topraklarını işgal edenlere karşı ulusal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi vererek 24 Temmuz 1922'de Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması için emperyalist güçlerin masa başına oturmasını sağladığı belirtildi.

O güne kadar TBMM'yi muhatap dahi kabul etmeyen işgalci güçlerin, 24 Temmuz'daki anlaşma ile Meclis'i resmen tanıdığı ifade edilen gerekçede, ''Arkasında tüm mazlum ülkelerin uyanış ve kalkışı adına örnek aldığı, ulusal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi gibi bir destan yatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünlere gelmesinde çok önemli kilometre taşlarından biri olan Lozan Barış Antlaşması'nın önemini inkar edemeyiz. Bu nedenlerle bugünün Bağımsızlık Bayramı olarak kabul edilerek kutlanması gerekmektedir'' denildi.