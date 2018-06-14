CHP, 24 Haziran baskın seçimleri için İzleme ve Koordinasyon Merkezi kurdu

CHP Genel Merkezi’nde 24 Haziran'daki baskın seçimde ortaya çıkabilecek sorunlara anında müdahale edebilmek ve kamuoyunu tek merkezden bilgilendirmek amacıyla İzleme ve Koordinasyon Merkezi (İKM) oluşturuldu.

CHP’den verilen bilgiye göre seçim günü seçim işlemlerini izleme ve koordine etmek, süreci takip, gerektiğinde ortaya çıkabilecek sorunlara anlık müdahale ve kamuoyunu tek merkezden doğru bilgilendirmek için, genel merkez bünyesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Başkanlığında, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ve Tuncay Özkan’dan oluşan bir İzleme ve Koordinasyon Merkezi (İKM) kuruldu.

Ayrıca il örgütleri bünyesinde, illerde il başkanı başkanlığında genel merkez İKM ile iletişim halinde olacak ve tüm gelişmeleri anlık bildirecek 4 kişilik bir İl İzleme ve Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Tezcan ve CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi imzası ile örgütlere gönderilen genelgede seçim süresince dağınıklık ve karmaşaya yol açmamak için, İzleme ve Koordinasyon Merkezi (İKM) dışında açıklama yapılmaması istendi.