T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP, '2019' hazırlıklarına başladı; kulislerde hangi isimler konuşuluyor?

"İzmir'de Aziz Kocaoğlu, henüz bir niyet belirtmedi"

13 Ağustos 2017 12:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak hazırlıklara başlandı. CHP kulislerine göre, İstanbul’da CHP’li Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi ismi ön plana çıkıyor. 

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre; Hamzaçebi’nin Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra İstanbul’da büro kiralayarak çalışmaya başladığı belirtiliyor. Hamzaçebi’nin, Karadenizli olması nedeniyle rakiplerine göre daha şanslı olduğu ifade ediliyor. Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Grup Başkanvekili Engin Altay’ın da İstanbul için çalışma yaptığı öne sürülüyor. Yine eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk’ün ismi de İstanbul için geçiyor. Mustafa Sarıgül’ün de yeniden Şişli Belediye Başkanlığı’nı istediği konuşuluyor.

Kocaoğlu, henüz bir niyet belirtmedi

İzmir için de büyük bir yarış yaşanıyor. Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu henüz bir niyet belirtmezken kendisinin aday olmaması durumunda eski İl Başkanı Alaattin Yüksel’i destekleyeceği konuşuluyor. Yine CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın da yarışa katılacak isimler arasında olduğu konuşuluyor.

Ankara'da Yıldırım'ın adı öne çıkıyor

Ankara’da şu ana kadar büyükşehir için anılan tek isim eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da adı kulislere yansıyor.

Antalya için iki isim

CHP’nin iddialı olduğu Antalya’da da Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ismi ön planda.

Mersin’de milletvekili Serdar Kuyucu’nun nabız yokladığı belirtilirken, eski Kültür ve Turizm Bakanı, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İstemihan Talay ve eski milletvekili Vahap Seçer’in ismi geçiyor. Eski başkanlardan Macit Özcan da adaylık için hazırlanıyor.

Adana için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut’ın ismi anılıyor.

Hatay için mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın şansının yüksek olduğu belirtiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi için de Bodrum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un ismi geçiyor.

 

ETİKETLER

CHPKemal Kılıçdaroğluseçimkulis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24