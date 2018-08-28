T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP, 2 ay 5 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirecek

PM toplantısında seçim değerlendirme raporları ele alınacak

28 Ağustos 2018 19:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Haziran'dan 2 ay 5 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek için bir araya gelecek. Yarın toplanacak Parti Meclisi (PM) toplantısında, seçim değerlendirme raporları ele alınacak ve daha sonra da teşkilatlarla paylaşılacak.

CHP PM, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ'de akademisyen bir ekibin hazırladığı raporun sunumu yapılacak.

Sunumun ardından ortaya çıkan sonuçlar, PM tarafından değerlendirilecek. PM'de ayrıca Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Komisyonu tarafından hazırlanan "Ekonomideki son gelişmeler" başlıklı rapor ele alınacak.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Dış politikada güncel sorunlar" başlıklı sunum yapacağı PM'de, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin sayılarının artırılması konuları da görüşülecek.

PM'de, disiplin sonrası ihraç edilen 4 üyenin bağışlanma talepleri de değerlendirilecek.

ETİKETLER

chpparti meclisitoplantıseçim24 haziran
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24