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Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü

Ankara Valiliği yürüyüşü yasakladığını, CHP de bu yasağı tanımadığını duyurmuştu

19 Mayıs 2016 13:30

CHP Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri de katıldı.

Ankara Valiliği’nin yürüyüşe izin vermemesi üzerine CHP yönetimi hareket geçti. İçişleri Bakanı Efkan Ala ve emniyet yetkilileri devreye girdi.

Polis, güvenlik gerekçesiyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yerine Kumrular’dan yürünmesini istedi. CHP yönetimi de bu konuda sorun görmedi. 

Güvenpark’ta toplanan bir grup genç ise bulvardan yürümeyi istedi. Ancak polis buna izin vermedi.

Polis toplanan gruba iki kez dağılmaları yönünde uyarı yaptı.

CHP yöneticileri de amaçlarının Anıtkabir’e yürümek olduğunu belirterek güzergah konusunda sorun olmadığını belirttiler.

Polisin anonsu üzerine gençler de belirlenen güzergâhta yürümek üzere kabalığa katıldılar. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelmesinin ardından yürüyüş başladı.

 

 

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