CHP kurultayında delegeler 'Kılıçdaroğlu ile devam' dedi

ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Olağanüstü Kurultayı'nda mevcut Başkan ve Genel Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce delegeleri ve partilileri el ele selamladı. 177 üyenin önerisi ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 944 üyenin imzasıyla da İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan adayı oldu. Kurultayda konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 740 delegenin oyuyla yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Genel Başkanın belirleneceği CHP 'nin 18. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da başladı. Salonda Genel Başkanlık için yarışan mevcut Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yan yana koltuklarda oturdu.

Radikal’de yer alan habere göre, iki aday salona girdiğinde tokalaştı, sarıldı. Gazetecilerin bir kez daha görüntü almak istemeleri üzerine iki isim tekrar ayağa kalktı ve bir kez daha tokalaştı. CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayına katılacak partililer, sabah saatlerinden itibaren kurultayın yapılacağı salona alındı.

Bugün ve yarın yapılacak olağanüstü kurultay için ATO Congresium Merkezi'nin dışı ve içi de afiş ve pankartlarla donatıldı. Merkezin girişine ve kurultayın yapılacağı salona, "Güçlü CHP, güçlü demokrasi, güçlü Türkiye " pankartları yerleştirildi.

Kurultayın yapılacağı ana salonda 3 bin 250 koltuk bulunuyor. Siyasi parti temsilcileri ve meslek odalarının da davet edildiği kurultayda, bin 218 delege isimlerine ayrılmış koltuklara oturdu. Ana salona, yaklaşık bin 250 izleyici alındı.Fuaye, ana ve yan salonlarla kurultayı, yaklaşık 10 bin kişinin izledi. Milletvekilleri PM üyeleri ve delegelerin yanı sıra kurultayda onur konukları da yerlerini aldı. Uludere'de hayatını kaybedenlerin yakınları da kurultaya geldi. Kongre'nin açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, salonda bulunan partililere ''Yoldaşlarım'' diye hitap etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, kurultaya katılan partilileri ve delegeleri birlikte selamladı. Öte yandan eski genel başkan Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin yanına gelerek, başarılar diledi.

Divan Başkanı Engin Altay

Hürriyet'ten Okan Konuralp'in haberine göre, açık oylama yapılarak, CHP Kurultay divanı oluşturuldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Divan kurulu başkanı oldu.

CHP Kurultayı'nda duyma engelliler için özel önlem de alındı. Kılıçdaroğlu konuşurken duyma engelliler için de bir kişi, sahnede işaret diliyle konuşmayı anında kurultay salonuna aktardı.

Divan Başkanı Engin Altay, seçildikten sonra kürsüye geçerek, salonu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti. Altay, "Atatürk, İnönü ve tüm devrim şehitleri için" salonu saygı duruşuna davet etti.

Altay, CHP'nin 90 yıllık bir parti olduğuna vurgu yaparak, "Bu sürede siyaset yaparken, yüce dinimizi siyasete alet etmedik. Halkı ezmedik, ülkeyi bölmedik, ülkeyi soymadık. Ahlak, namus, erdem ve dürüstlükten ayrılmadan 90 yıl ayakta kaldık" dedi.

Gezi için Roboski için Madımak için Soma için...

Salona "devrimin yolcuları" diyerek seslenen Engin Altay, "Bu kurultay Yoksullara umut, katillerin içine korku kurultayıdır" dedi.

Altay konuşmasında, Gezi, Roboski, Madımak ve Soma'da ölenleri özel olarak andı.

17 VE 25 Aralık operasyonlarına da atıf yaptı

Altay, 17 ve 25 Aralık soruşturmalarına da atıfta bulunarak, "Bu kurultay, hırsızları yakaladıkları için sürülen görevden alınan emniyet ve yargı mensupları için güven kurultayıdır. Bu kurultay hesap sorma kurultayıdır" dedi.

Feyzioğlu salonda

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da CHP kurultayına katıldı.

Kurultay açılışından sonra dev ekranlardan Gezi olaylarına ilişkin bir film izlettirildi. Film, kurultay salonunun alkışları ile izlendi.

Filmde yer alan "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları, kurultay salonu tarafından da atıldı.

Kısa filmde, Gezi'de hayatını kaybedenler, Berkin Elvan, Ali İsmali Korkmaz ve Ethem Sarısülük'ün cenaze törenlerinin görüntülerine de yer verildi.

Gezi ve Roboski ailelerini ayakta anons etti

Divan Başkanı Engin Altay, "konuklarımız var. Hepsi değerli. Ancak bazılarını özellikle anons etmek, ayakta anons etmek istiyorum" diyerek, ayağa kalktı ve gelen konukları anons etti.

Altay'ın anons ettiği, CHP'nin olağanüstü kurultayına katılan konuklar şöyle;

* Berkin Elvan'ın anne ve babası Gülsüm ve Sami

* Ethem Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük

* Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert

* Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan

* Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar

* Burak özenalp eşi Sema Özgenalp

* Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş

* Roboski'de ölenlerin ailelerinden, Mehmet, Veli, Semire ve Heybet Encü

Yine bir 5 Eylül'de Afyon'daki muhimmat deposunun patlaması sonucu şehit olan Mehmetçileri de unutmayan Engin Altay, Afyon'daki anmaya

Vefat eden CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu da Kurultay'da ayrıca anıldı.

Tüzük komisyonu oluşturuldu

CHP, olağanüstü kurultayında tüzükte de değişiklik yapacak. Bu değişikliklerin belirlenmesi için bir tüzük komisyonu oluşturuldu.

Divan, CHP kurultayına gelen diğer siyasi partilerden konukları da anons etti.

AKP’den Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık MHP'den Genel Başkan Yarıdmcsıı ruhsar Demirel DSP' Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Uğurtürk SP'den Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de konuklar arasındaydı.

İnce 177 imza, Kılıçdaroğlu 944 imza ile aday

CHP Kurultayı'nın iki genel başkan adayı da kesinleşti. Buna göre, 177 üyenin önerisi ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 944 üyenin imzasıyla da İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan adayı oldu.

Roboskili aileler kurultay salonuna geldi

Roboski’de ölenlerin aileleri de CHP kurultayına davetliydi. Aileler, salona "Katil devlet hesap verecek" sloganları ile girdiler ve kendilerine ayrılmış yere oturdular.

Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden madenciler, Uludere'de ölenler ile Gezi protestolarında yaşamını yitirenlerin aileleri de CHP kurultayındaydı.

Kurultay'da Soma, Roboski ve Gezi aileleri ayrı ayrı anons edildi ve büyük alkışlarla karşılandı.

Kurultay salonundaki en ön sıra, eski ve yeni genel başkanlara ayrıldı. Murat Karayalçın dışında, Altan Öymen de en ön sırada yerlerini aldılar.

Kemal Derviş öneriyi kabul etmedi

CHP eski milletvekili, ekonomist Kemal Derviş, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Kılıçdaroğlu’nun PM teklifini kabul etmedi. CHP Lideri, Türkiye’nin ilk Kamu Güvenliği Müsteşarı Büyükelçi Murat Özçelik’e PM üyeliği teklifi götürdü ancak Özçelik’in, “Kendimi PM’ye bağlamak istemem. Danışmanınız olarak çalışabilirim” dediği öğrenildi.

İddialara göre Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ile yollarını ayırma kararı alırsa, İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ü yeniden MYK’ya taşıyabilir.

Konuşmalar bitti, oy verme işlemine geçildi

Kurultayda partililere ve delegelere önce Muharrem İnce seslendi. Muharrem İnce'nin bir buçuk saat süren konuşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu 1 saat süren bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı.

Konuşmaların ardından geçilen oy verme işlemi sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu 740, Muharrem İnce ise 410 oy aldı. Bu sonuçla Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlık koltuğunu korudu.