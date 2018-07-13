CHP, 15 Temmuz'da özel oturum yapılması önerisinde bulundu; AKP ve MHP reddetti

CHP’nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda özel oturum yapılmasına ilişkin grup önerisi, HDP ve İyi Parti desteğine rağmen AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

15 Temmuz gecesi Meclis bahçesinde halka döner dağıtılması yönünde bir program yapıldığını kaydeden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, özel oturum önerisinin reddedilmesine “Darbenin yıl dönümünde Meclis bahçesine döner tezgâhı kurmak kadar komik, garip, ucube, saçma bir şey olamaz” sözleriyle tepki gösterdi.

Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylamada HDP ve İYİ Parti’nin verdiği desteğe rağmen CHP’nin önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. AKP, geçen yıl 15 Temmuz’da yaptığı özel oturumu bu yıl düzenlemiyor ancak, Meclis bahçesinde yemekli bir program gerçekleştirileceğinden söz ediliyor.

15 Temmuz'un yıl dönümünde Meclis Genel Kurulu'nda özel oturum gerçekleştirilmesine dair yapılan konuşmalar, tutanaklara şöyle yansıdı:

CHP GRUBU ADINA ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, önerimiz gayet net, açık. İki yıl önce 15 Temmuz günü Meclisimize ve demokrasimize bir kalkışma oldu. Şimdi bunun muhasebesini yapacak da değilim; işte, siz eskiden iyiydiniz, sonra kötü oldunuz, şöyle oldu böyle oldu diyecek değilim ama burası Parlamento, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kalkışma Tayyip Erdoğan'dan önce Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelik bir kalkışmadır, böyle bakabilmek lazım. Nitekim o gece Meclise ilk gelenler de -elbette AK PARTİ'li arkadaşlar da vardı- Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlardır ve…

Bazı arkadaşların sanki bu 15 Temmuz iyi ki olmuş gibi bir hisleri var, niyeyse bilmiyorum yani. Evet, bizim derdimiz şu: 15 Temmuzun 2'nci yılında, daha Meclisin kolonlarındaki demirler dururken yani bomba yemiş demirler açıktayken, daha 251 darbe şehidimizin yakınlarının acıları kapanmamışken, daha 251 15 Temmuz şehidimizin -bu lanet, hain darbenin siyasi ayağı hâlâ ortaya çıkarılmadı- kemikleri sızlarken 15 Temmuzda Genel Kurulu toplayıp 5 siyasi parti grubunun ve 3 grubu olmayan siyasi parti temsilcisinin darbeyi lanetlemesi suretiyle, demokrasimize yönelik darbelere karşı 8 siyasi partinin burada tek vücut olduğunu Türkiye'ye ve dünyaya göstersek bunda ne var? "Meclisi açacağız, meclisi halka açacağız." Halk geliyor Meclise zaten, gereksiz güvenlik şeylerini biraz bırakın da daha rahat girsinler. "Halka Mecliste döner vereceğiz." Ayıp ya, vallahi ayıp ya! Darbenin yıl dönümünde Meclis bahçesine döner tezgâhı kurmak kadar komik, garip, ucube, saçma bir şey olamaz. Yani siz bu halkla dalga mı -sizi kastetmiyorum- geçiyorsunuz? Doğal olarak, birinci partinin yöneticilerini kastediyorum.

ŞAHİN TİN (Denizli) - Belki siz geçiyorsunuzdur.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bir kendimize gelelim. Bir darbe atlattık, topyekûn bir direnişle atlattık ve şimdi, darbenin yıl dönümünde Meclis bahçesinde millete pilav üstü kavurma vermek garip, ucube bir şeydir. Sakın böyle bir şey yapmayın, sakın böyle bir şey yapmayın. Genel Kurulu açmazsanız açmayın ama sakın böyle bir şey yapmayın. Ne ayıp şey ya!

Şimdi, 7 Şubatta bu iş başladığında MİT Müsteşarına yönelik operasyonla, keşke o zaman -süre de azaldı- o MİT Müsteşarı için kanun çıkarmadan önce gelip o günkü muhalefet partileriyle bir istişare yapsaydınız "Arkadaş, bilmediğiniz işler var, böyle böyle oldu da bunun için bu kanun bize acil lazım." deseydiniz.

NURETTİN CANİKLİ (İstanbul) - Söyledik ya! Söyledik, kabul etmediniz.

ENGİN ALTAY (Devamla) - 17-25 Aralık ayrı bir iş. Bunu darbecilerin ifşa etmiş olması, 17-25 Aralıkta, o dönemin kimi AK PARTİ siyasetçilerinin masum olduğu anlamına gelmez. Eğer masumlarsa adamlar niye yok, adamların siyasi hayatını niye bitirdiniz? Değillerse, keşke o zaman da gelip Cumhuriyet Halk Partisiyle, HDP'yle, Milliyetçi Hareket Partisiyle bu işleri samimi olarak konuşsaydınız. Orada tehlikeyi hep birlikte görüp hep birlikte refleks etseydik 15 Temmuz olmazdı, yemin ediyorum olmazdı.