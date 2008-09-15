CHP 1 milyon YTL’yi örgütlere fatura etti

CHP Genel Sekreteri Önder Sav, örgütlere gönderdiği genelgede, çalıştırılan personel ile ilgili sigorta primleri, birikmiş kira ve telefon paraları ile araç vergilerinin geciktirilmesi durumunda Genel Merkez olarak ödeme yapmayacaklarını bildirdi.



Sav, harcamalar konusunda sorumsuz hareket edecek yöneticilerin genel ve yerel seçimlerde adaylıkları gündeme geldiğinde de bu konulara özen gösterecekleri mesajı verdi.



Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin hesaplarında yaptığı mali denetimde 1 milyon YTL usulsüzlük tespit etmesinin ardından bir dizi önlem alan CHP yönetimi, bu konuda örgütü de uyardı. CHP Genel Sekreteri Önder Sav, il ve ilçe başkanlıklarına gelir kaynakları ve harcamalarla ilgili bir genelge gönderdi. Genelgesinde Anayasa Mahkemesi'nin mali denetim kararlarına dikkat çeken Sav, bu konuda parti tüzüğünde yer alan hükümlerin "etkin ve düzenli" işleyişinin sağlanmasını konusunda talimat verdi.



Örgütler ihmalkâr



Bazı örgütlerin, "personel ücretleri, SSK primleri, araç bakımları, vergiler ve telefon paralarını" ödememesinden yakınan Sav, tüm bu borçların asılları için yargıya başvurulması sonucu borçların katlandığını belirtti.



Örgütlerin ve örgütü yönetenlerin "ihmal ve umursamazlıklarının" bedelini CHP'nin ödediğini ifade eden Genel Sekreter Önder Sav, Anayasa Mahkemesi'nin mali denetim kararlarında, borcun aslını aşan ödemelerin kabul edilemeyeceği ve tutarı kadar paranın Hazineye irat kaydedileceğinin de hüküm altına alındığını kaydetti. Sav, il ve ilçe örgütlerine gönderdiği genelgesinde, şu uyarılarda bulundu:



"-İl ve ilçe yönetimleri tarafından Genel Sekreterliğe yapılacak ödenek taleplerinin ana başlıklar halinde yazılı olarak yapılması ve ihtiyaçların ana başlıklar halinde gösterilmesi,



-İl ve ilçe örgütleri arasındaki uyumun ve bilgilenmenin pekiştirilmesine yönelik olmak üzere, il yönetimleri tarafından Genel Sekreterliğe yapılacak ödenek taleplerinin doğrudan gönderilmeye devam edilmesi; ilçe yönetimleri tarafından yapılacak ödenek taleplerine ilişkin olarak Genel Merkeze gönderilen yazının bir örneğinin İl Yönetim Kurulu'na iletilmesi,



-İl ve ilçe Yönetim Kurulları tarafından yapılacak ödemelerde, ödemenin gecikmesi halinde para cezası ve gecikme zammı uygulanabilecek cari ve personel giderlerine öncelik verilmesi,



-Genel Merkezden gönderilen ödeneklerin nerelere harcandığı konusunda muntazam bilgi verilmesi,



-Bu genelgenin yayımından itibaren İl ve İlçe Yönetim Kurulları tarafından yapılacak olan araç alımlarında kısmen ya da tamamen Genel Merkez katkısı olmayacağı, buna mukabil örgütlerin kendi olanakları ile alacakları araçlara kurulacak ses düzeni harcamalarının, Genel Sekreterliğe ulaştırılması gerekmektedir."



Sav’dan ‘adaylık’ konusunda uyarı



Sav genelgesinde parti yöneticilerini "adaylık" konusunda da uyardı. Sav, "geciktirilen, çalıştırılan personel ile ilgili sigorta primleri, biriktirilmiş kira ve telefon paraları ile parti araçlarına ait vergiler ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezaların" bundan sonra Genel Merkez tarafından ödenmeyeceğine vurgu yaptı.



Sav, bu konularda sorumlulukları tespit edilen parti yöneticilerinin genel ve yerel seçimlerde adaylık başvuruları halinde bütün bunların dikkate alınacağı uyarısında bulundu. Sav, ayrıca harcamalarla ilgili sorumsuzca davranan yöneticilerle ilgili parti içi disiplin işlemlerinin yanında yargı yoluna da başvurulacağını dikkat çekti.



