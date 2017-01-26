Chomsky'den referandum yorumu: Rejim değişikliği kaygı verici!

ABD’li ünlü dilbilimci ve filozof Prof. Noam Chomsky, Türkiye’de referanduma gidecek olan anayasa değişikliği ve “kuvvetlerin tek elde toplanması” eleştirileri hakkında değerlendirmede bulundu. Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Chomsky “Reaksiyonumun nasıl olacağını tahmin edersin, çok kaygı verici” diye konuştu.

“Türkiye’de özgürlük ve adaletin trajik olarak gerilediğini” ifade eden Chomsky, Arizona Üniversitesi’nde Greenwald ve Snowden ile katıldığı panelde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Medyanın konuları nasıl çerçevelediğini, analiz ettiğine ve sunduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. 'Hayvanlar Çiftliği'nin yayımlanmamış ve daha sonra keşfedilen giriş bölümünde, Orwell, “İngiltere’deki insanlara hitap eder” diyor.

Bu kitap İngiltere’de totalitarizme bir hiciv. Basın, bazı fikirlerin bilinmesini istemeyen zenginlere aittir. Diğer tehlike eğitimdir. İtaat eğitim çerçevesinde içimize işlendi. Herhangi bir ülkede, günün gazetesine bakın. Hangi hikayenin parçaları rapor edilmemiştir? Gazetecilikte nesnellik kavramı? Dünyada ne olup bittiğini görmemizi engelleyen sadece hükümetin gizliliği değil. Kendi rahatımız için de itaat ediyoruz. Bu konuda dikkatli olmalıyız.”