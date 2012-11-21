Chomsky: ABD saldırılara göz yumuyor

ABD'li ünlü düşünür Noam Chomsky, Washington yönetimini İsrail'in Gazze saldırılarına destek vermekle suçladı.

Noam Chomsky, İsrail'in Gazze'yi bombalaması, sivillerin yaşadığı yerlerin hedef alınması, kadın ve çocukların öldürülmesinin sadece "insanlığa karşı suç olarak algılanabildiğini ve bu şekilde tanımlanabileceğini" belirtti.

İsrail'in uyguladığı şiddetin asla ''kabul edilebilir bir hamle" olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Chomsky, ABD'nin onlarca yıldır İsrail'i açıkça desteklediğini, şimdi de Gazze'ye yapılan saldırılara "göz yumduğunu" kaydetti.

AA muhabirinin İsrail'in Gazze saldırısına ilişkin sorularını yazılı olarak yanıtlayan Noam Chomsky, "ABD'nin, İsrail'in yaptığı saldırıları desteklemekle yetinmeyip bu hamlelere doğrudan katıldığını, bu saldırıların ABD silahlarıyla gerçekleştiğini, bu ülkenin ekonomik, askeri ve diplomatik desteğiyle bağlantılı olduğunu" dile getirdi.