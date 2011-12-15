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Dünya

Chirac yolsuzluk nedeniyle mahkum oldu

Fransa tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı yolsuzluk nedeniyle mahkum oldu.

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Fransa tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı yolsuzluk nedeniyle mahkum oldu. Chirac "hayali danışman" davasında 2 yıl tecilli hapis cezası aldı.
 

ntvmsnbc'den Kayhan Karaca'nın haberine göre; Fransa'da son 40 yılın siyasetine damgasını vurmuş merkez sağcı siyasetçi Jacques Chirac, Paris Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili "hayali danışman" davasında Paris Ceza mahkemesi tarafından suçlu bulundu.


Mahkeme, Chirac'ı, "kamu fonlarını zimmetine geçirmek" ve "görevini kötüye kullanmak"tan suçlu bulup, 2 yıl tecilli hapis cezasına mahkum etti. Chirac, 10 yıl hapis ve 150 bin Euro'ya varan para cezasına mahkum edilme riskiyle yargılanıyordu. Rahatsızlığı nedeniyle duruşmalara katılamayan Chirac, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.



Partisine para aktardı


Chirac'ın mahkumiyetine neden olan "hayali danışmanlar" davasının kaynağında 1990-1995 yılları arasında Paris Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştırılmadan maaş alan 28 kişilik kadro bulunuyor.


Eski Cumhurbaşkanı Chirac'a yakın oldukları söylenen söz konusu kişilere ödenmiş gibi görünen paranın Chirac'ın o dönem başkanı olduğu sağcı RPR partisinin ve Chirac'ın seçim kampanyalarında kullanıldığı belirtiliyor.


Bugün 79 yaşında olan Chirac 43 yıl aktif siyasal yaşamın ardından siyaseti bırakmıştı. İlk olarak 1967 yılında milletvekili seçilen Chirac, iki kez Başbakanlık, 1995-2007 yılları arasında da 12 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı.


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