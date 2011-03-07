-CHIRAC YARGILANIYOR PARİS (A.A) - 07.03.2011 - Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac aleyhine, Paris Belediye Başkanı olduğu dönemde ''hiç çalışmadan bazı parti üyelerine maaş ödenmesi'' suçlamasıyla açılan davaya sanık avukatları itiraz etti. Avukatlar, dava süreciyle ilgili bir noktanın anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla, davanın esastan bozulmasını talep etti. Savcılık makamı, avukatların başvurusunun incelenmesi yolunda görüş bildirdi. Mahkemenin, avukatların itirazı konusundaki kararını yarın vereceği belirtiliyor. Mahkemenin avukatların görüşlerini dikkate alması halinde, davanın önce Yargıtay'a daha sonra da Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi ihtimali bulunuyor. Fransız basını, davanın uzun bir süre daha erteleneceği görüşünde. 78 yaşındaki Chirac, davanın bugünkü ilk oturumuna katılmamıştı. Dava, Fransa'da ilk defa bir cumhurbaşkanının yargılanması itibarıyla önem taşıyor. Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde açılan dava, anayasadaki ''cumhurbaşkanının dokunulmazlığı'' ilkesi gereği uzun süre ertelenmişti. Chirac ve suçlanan diğer 9 sanık, Paris Belediyesinde görevli gösterilen merkez sağ partisi üyesi 28 kişinin, çalışmadan haksız yere maaş aldığı iddiasıyla suçlanıyor. Suçlu bulunması halinde Chirac hakkında 10 yıla kadar hapis ve 150 bin avro para cezası talep edilebilecek. Paris Belediyesi, iktidar partisinin 1,7 milyon avro ve Chirac'ın avukatlarının 500 bin avro ödeme talebini kabul ederek, davacı olmaktan vazgeçmişti.