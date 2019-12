Chirac seks deneyimlerini anlattı

Fransa’da yolsuzluk yüzünden yargılanması beklenen eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, kitabında ilk cinsel deneyimini anlattı: “Sabah artık aynı adam olmadığımı hissettim.”



Chirac, Alman filozof Goethe’nin “Her adım bir gol olmalıdır” sözünden alıntı yaparak “Anılar: Her adım bir gol olmalıdır” adlı kitabında günah çıkarttı ve rakipleriyle hesaplaştı. 76 yaşındaki eski kurt politikacı, ilk cinsel tecrübesinden ilk politik deneyimine kadar pek çok konuda dürüst ve şaşırtan açıklıkta açıklamalarda bulunuyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Sağcı Chirac, Hiroşima vahşeti yüzünden bir ara Komünizm’e sempati duyduğunu belirtirken sağın önemli isimleri Eduard Balladur, Valery Giscard d’Estaing, Nicolas Sarkozy ile ilgili

sert ifadeler kullanıyor, selefi solcu François Mittarrand’ı ise saygıyla selamlıyor.



İlk kadın ve Bernadette



Chirac 500 sayfalık anı kitabında ailesini, eşi Bernadette Chirac ile anoreksiya hastası kızı Laurence’ı ve kadınlarla ilk tanışmasını anlatıyor. İlk cinsel deneyimini Fas’ta yaşadığını belirten Chirac, şöyle devam ediyor: “Kambur adam, bana “Hâlâ bakir misin” diye sordu. “Evet” dedim. “O zaman bunu ayarlayalım. Göreceksin” dedi. Yaptığı çok nazikti, zira bir gün bunu yapmak gerekiyordu. Beni bütün geceyi geçirdiğimiz ünlü Casbah mahallesine götürdü. Sabah, anason ve kolonya kokuları arasında limana doğru inerken, artık aynı adam olmadığımı hissettim.”



Selam olsun sana sanatçı



Giscard : Yorulmaz ve inatçı bir nefreti var. Bir gün eğer bu nefretini nehre attığını söylerse inanmayın. Çünkü öyle bir nefretin yok olabilmesi için nehrin tamamen kuruması lazım. Giscard ile benim iletişimim her zaman zordu.



Sarkozy : Benimle çalışmasını istedim. Her zaman elinizin altında, sinirli, aceleci… Kendisini vazgeçilmez kılıyordu. Ama birgün bana seçimlerde rakibim Balladur’u destekleyeceğini açıkladı. İlk düş kırıklığımdı.



Mitterrand: Bütün karanlık ve ketum yanına rağmen, onun yargılarındaki inceliği, taktiklerindeki zekasını, politikayı bir sanat gibi yapışını selamlıyorum. Ne o göründüğü kadar solcu, ne de ben o kadar sağcıydım belki de.